В песне Робби Уильямса нашли пророчество о жуткой бойне в Лас-Вегасе

В песне британского певца Робби Уильямса Me and my Monkey нашли слова о стрельбе из окна 33-го этажа отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Стивен Паддок, застреливший вчера 59 человек, вел стрельбу из номера на 32-м этаже того самого отеля. Об этом пишет газета Mirror.

Сюжет песни рассказывает об обезьяне, у которой есть «мечта и пистолет». Лирический герой и животное отправляются в Лас-Вегас и селятся на 33-м этаже отеля Mandalay Bay. «Надеюсь, моя обезьяна не направит пистолет ни на кого», - говорится в тексте песни.

«Мы не хотим убивать мексиканцев, но у нас десять чешущихся пальцев», - пел Уильямс. Заканчивается композиция «назревающей перестрелкой» с мексиканцем, и герой песни просит обезьяну «опустить пистолет».

Композиция Me And My Monkey вошла в альбом Escapology 2002 года.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, количество погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе составляет 59 человек, еще 527 получили ранения. Стрельба произошла во время проведения музыкального фестиваля кантри-музыки "Урожай" (Harvest) в американском Лас-Вегасе.

Полиция установила, что 64-летний Стивен Крейг Паддок из Мескита (Невада) открыл стрельбу по посетителям фестиваля с номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay. Президент США Дональд Трамп назвал расстрел людей в Лас-Вегасе воплощением зла в чистом виде.