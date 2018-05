Названы обладатели Пулитцеровской премии

Газета The New York Times получила пять Пулитцеровских премий в области журналистики, сообщается на сайте премии.

Газета победила в номинациях "новостной репортаж" (редакция), "международный репортаж" (редакция), "критика" (Холланд Коттер), "журналистское расследование" (Дэвид Барстоу) и "художественная фотография" (Дэймон Уинтер). Премию в номинации "новостной репортаж" газета получила за материалы о сексуальном скандале с участием бывшего губернатора Нью-Йорка Элиота Спитцера, приведшие к его отставке.

Двух премий удостоилась St. Petersburg Times - за лучший "национальный репортаж" (редакция) и за лучшие "тематические материалы" (Лэйн Дегрегори).

Особенно престижный приз "за служение обществу" получила газета Las Vegas Sun и ее журналист Александра Берзон - за материалы о высоком уровне смертности и производственных травм среди рабочих на дорожном строительстве в Лас-Вегасе, благодаря которым были устранены имеющиеся нарушения техники безопасности.

Премию за лучшие научно-популярные статьи получили Беттина Боксал и Джули Карт из The Los Angeles Times. Приз за лучшие "местные репортажи" поделили редакция Detroit Free Press (редакция) и East Valley Tribune (Райан Габриэлсон и Пол Гиблин). Лучшим комментарием были признаны работы Юджина Робинсона из The Washington Post. Лучшими статьями "от редакции" жюри признало материалы The Post-Star (Марк Махоуни), а премию за новостные фотографии получил Патрик Фэррел из The Miami Herald.

Отметим, что впервые в истории премии в тройку финалистов в одной из номинаций попало интернет-издание. Сайт Politico оказался в шорт-листе номинантов на лучшую карикатуру, однако в итоге лучшим карикатуристом был признан Стив Брин из газеты The San Diego Union-Tribune.

Пулитцеровская премия является самой престижной премией США в области журналистики и вручается с 1917 года. Денежная составляющая премии - 10 тысяч долларов США. Торжественная церемония вручения премий традиционно происходит в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Лента.ру