От Снуп Догга до Шакиры: опубликован рейтинг 100 лучших песен о сексе

В первую десятку также вошли композиции Джорджа Майкла, Азилии Бэнкс и Лил Ким.

Портал The Fader составил список из 100 лучших музыкальных композиций, посвященных сексу. Рейтинг опубликован на сайте издания. Лидером оказался трек Sexual Eruption американского рэпера Снуп Догга. На втором месте — песня Oops (Oh My) певицы Tweet. Завершает тройку What’s Your Fantasy рэпера Ludacris при участии исполнительницы Shawnna. Читайте такжеСмерть солиста Linkin Park: самые известные песни группы В первую десятку также вошли композиции Джорджа Майкла, Азилии Бэнкс и Лил Ким. На 100-м месте — песня Turn Off the Lights Тедди Пендерграсса. Ранее Billboard назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2016 года.

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