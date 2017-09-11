От Снуп Догга до Шакиры: опубликован рейтинг 100 лучших песен о сексе

21:45, 11 сентября 2017
Мир
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В первую десятку также вошли композиции Джорджа Майкла, Азилии Бэнкс и Лил Ким.

Лидером оказался трек Sexual Eruption американского рэпера Снуп Догга / snoopdogg.com

Портал The Fader составил список из 100 лучших музыкальных композиций, посвященных сексу. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Лидером оказался трек Sexual Eruption американского рэпера Снуп Догга. На втором месте — песня Oops (Oh My) певицы Tweet. Завершает тройку What’s Your Fantasy рэпера Ludacris при участии исполнительницы Shawnna.

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В первую десятку также вошли композиции Джорджа Майкла, Азилии Бэнкс и Лил Ким.

На 100-м месте — песня Turn Off the Lights Тедди Пендерграсса.

Ранее Billboard назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2016 года.

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