От Снуп Догга до Шакиры: опубликован рейтинг 100 лучших песен о сексе
21:45, 11 сентября 2017Мир
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В первую десятку также вошли композиции Джорджа Майкла, Азилии Бэнкс и Лил Ким.
Лидером оказался трек Sexual Eruption американского рэпера Снуп Догга / snoopdogg.com
Портал The Fader составил список из 100 лучших музыкальных композиций, посвященных сексу. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Лидером оказался трек Sexual Eruption американского рэпера Снуп Догга. На втором месте — песня Oops (Oh My) певицы Tweet. Завершает тройку What’s Your Fantasy рэпера Ludacris при участии исполнительницы Shawnna.
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В первую десятку также вошли композиции Джорджа Майкла, Азилии Бэнкс и Лил Ким.
На 100-м месте — песня Turn Off the Lights Тедди Пендерграсса.
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