От Снуп Догга до Шакиры: опубликован рейтинг 100 лучших песен о сексе

Портал The Fader составил список из 100 лучших музыкальных композиций, посвященных сексу. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Лидером оказался трек Sexual Eruption американского рэпера Снуп Догга. На втором месте — песня Oops (Oh My) певицы Tweet. Завершает тройку What’s Your Fantasy рэпера Ludacris при участии исполнительницы Shawnna.

В первую десятку также вошли композиции Джорджа Майкла, Азилии Бэнкс и Лил Ким.

На 100-м месте — песня Turn Off the Lights Тедди Пендерграсса.

Ранее Billboard назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2016 года.