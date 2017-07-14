Billboard назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2016 года

Издание Billboard опубликовало список самых высокооплачиваемых исполнителей по итогам 2016 года: рейтинг возглавила американская певица Бейонсе, заработавшая за год 62,1 миллиона долларов.

54,7 миллиона долларов певица заработала в ходе концертного тура Formation World Tour в поддержку альбома Lemonade.

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На второй и третьей строчках с доходом более 42 миллионов долларов расположились рок-группа Guns N' Roses и фолк-исполнитель Брюс Спрингстин. Около 37 миллионов долларов заработали рэпер Дрейк и певица Адель.

В десятку лидеров также вошли группа Coldplay, певцы Джастин Бибер и Люк Брайан, рэп-исполнитель Канье Уэст и кантри-музыкант Кенни Чесни.