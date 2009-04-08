События в Кишиневе развивались по плану России.

Как сообщает молдавское информационное агенство «ИНФОТАГ», об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Христианско-демократической народной партии (ХДНП), вице-председатель парламента Молдовы Юрие РОШКА.

Он сказал, что таким образом Москва наказывает Молдову за то, что она не приняла в 2003 г. так называемый «План Козака» по приднестровскому урегулированию.

Ю.РОШКА утверждает, что знал о таком сценарии еще в 2005 году, который, по его словам, должен был реализоваться еще тогда после парламентских выборов.

«Тогдашний план Россия реализовала сейчас», - сказал Ю.РОШКА.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 5 апреля в Кишиневе начались массовые акции протеста, которые продолжались 6 и 7 апреля. Манифестанты не признавали результатов выборов, согласно которым Коммунистическая партия, возглавляемая Президентом Владимиром ВОРОНИНЫМ, получила 50% голосов.

Ряд митингующих, кроме отмены итогов выборов, требовал присоединения Молдовы к Румынии. Полиция задержала около 200 участников массовых беспорядков в Кишиневе.

В результате беспорядков в Кишиневе почти полностью разгромлены здания президентской администрации и парламента.

Сегодня, 8 апреля, В.ВОРОНИН заявил о введении визового режима с Румынией. Он считает массовые акции протеста попыткой государственного переворота.

Справка УНИАН. «План Козака» предусматривал построение федеративного Молдавского государства с двумя субъектами: Молдовой и Приднестровьем. Документ также предоставлял Приднестровью право вето, позволявшее блокировать неудобные для него решения. Кроме того, в плане закреплялось военное присутствие России в этом регионе до 2020 года. По мнению экспертов, именно эти два фактора вызвали резко негативную реакцию Запада, в первую очередь США и ЕС. В результате Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН отказался от подписания документа, мотивировав это желанием «посоветоваться с европейским сообществом».