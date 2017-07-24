Чехия объяснила свой отказ от участия в европейской программе расселения мигрантов

Правительство Чехии не одобряет критику Европейской комиссии относительно невыполнения квот по переселению мигрантов из Греции и Италии. Прага утверждает, что схема, предназначенная для помощи Италии и Греции, не работает, и что Европа должна сосредоточить свои усилия на других шагах, направленных на преодоление миграционного кризиса, передает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

Этот аргумент был главным в чешском ответе на официальное сообщение Комиссии, которое было отправлено в середине июня после того, как ЕК начала юридические процедуры против Чехии, Венгрии и Польши.

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"Наш ответ базируется на тех же аргументах, которые мы использовали с самого начала - в схеме переселения есть много технических недостатков, которые не могут быть решены без продвижения других инициатив", - заявил государственный секретарь Чехии по делам ЕС Алеш Шмеларж.

"Механизм не может эффективно решать кризис, и это создает дополнительные проблемы безопасности и непропорционального распределения рисков, тогда как мы не контролируем общий объем рисков и затрат", - добавил он.

По словам чешского правительства, ЕС должен взять под контроль свои границы и количество иммигрантов, прежде чем может быть воплощена любая эффективная система переселения.

"Только тогда мы сможем решать ситуацию людей, которые уже прибыли в ЕС - путем интеграции тех, кто имеет право на получение убежища и возвращения тех, кто его не имеет", - отметил Шмеларж.

Как сообщал УНИАН, в июне Европол заявил о проведении спецоперации по всей Европе и задержания более сотни человек, которых подозревают в незаконной переправке нелегальных мигрантов.