В ЕС решили перекрыть доступ к оборудованию ливийским перевозчикам мигрантов

Министры иностранных дел стран Европейского Союза решили принять ряд мер с целью уменьшения потока мигрантов в Европу из Ливии по Средиземному морю.

На проведенной в понедельник, 17 июля, встрече они приняли решение запретить, в частности, экспорт в Ливию надувных лодок и моторов к ним. Такое оборудование обычно используют ливийские контрабандисты-перевозчики мигрантов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

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Министры также решили прозондировать возможность расширения запрета на экспорт за пределы ЕС, поскольку большинство надувных лодок произведены в Китае и могут попадать в Ливию не через страны Евросоюза.

Кроме того, Европейский Союз заморозит имущество и счета юридических и физических лиц, причастных к нелегальных перевозок мигрантов Средиземным морем. Самим членам группировок контрабандистов или их покровителям также грозит запрет на въезд.

Руководители дипломатических ведомств стран-членов ЕС надеются таким образом нанести удар по бизнес-модели организаторов нелегальных перевозок мигрантов из Африки до европейского побережья.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Италии, которая стремится остановить поток мигрантов в страну, разработал проект кодекса поведения для неправительственных организаций (НПО), которые подбирают мигрантов в Средиземном море. Если какая-то из организаций откажется принять предложенные условия, ее плавсредствам могут запретить заходить в итальянские порты, и они вынуждены будут высаживать спасенных мигрантов в других странах.