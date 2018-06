Трехлетний сын Трюдо стал главной звездой саммита G20 (фото)

Трехлетний сын премьер-министра Канады Джастина Трюдо Адриан стал главной фотозвездой саммита G20.

Об этом сообщает Еspreso со ссылкой на издание People.

Как отмечается, премьер Канады Джастин Трюдо взял с собой на саммит государств G20 своего трехлетнего малыша, который очень быстро стал главной сенсацией саммита.

Greetings from Hamburg! Ready for the #G20 Summit and the @GlblCtzn Festival. pic.twitter.com/IyrAvt8vNJ

Трюдо, его жена, Софи Грегуар-Трюдо и их трехлетний сын Адриан прибыли все вместе на саммит, где они втроем выглядели как одна настоящая канадская семья, а фотографы, поймав момент, сделали немало красивых фотографий.

В сети тут же принялись комментировать эти фотографии, восхищаясь ими.

"Ребенок - это канадское сокровище", - написал один из пользователей.

Hadrien Trudeau blocking the welcome shot of @JustinTrudeau arriving at the #G20Summit.



This kid is a Canadian treasure.

#cdnpolipic.twitter.com/a77joQjV0y