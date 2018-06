Евровидение не желает слышать у себя грузинскую песню о Путине (видео)

Европейский вещательный союз (EBU) официально заявил руководству Общественного вещания Грузии в том, что текст песни выдвинутого ими участника на конкурс "Евровидение-2009" не отвечает правилам соревнования, сообщается в поступившем во вторник в РИА Новости пресс-релизе EBU.

Грузия выбрала в качестве исполнителя, который представит страну на "Евровидении-2009", группу "Стефане и 3G". Участники коллектива открыто заявили, что их песня является протестом против политики России.

Во вторник справочная группа "Евровидения" заявила, что заглавие и текст выбранного Грузией участника не придерживается Правила 4.9. "Текст и/или исполнение песен не должны вредить репутации выступления или песенному конкурсу "Евровидение", - приводится на сайте выдержки из этого правила. - В "Евровидении"не должно быть текстов, призывов, жестов политической или другой аналогичной характеристики. Неприемлемо употребление в песнях бранных или других нецензурных слов. Несоблюдение этого правила может привести к дисквалификации".

В соответствии с правилами, Европейский вещательный союз предложил Грузии переписать текст песни или выбрать другую композицию для участия в конкурсе. Крайний срок для этого - 16 марта, когда все представленные страны официально подадут данные выбранных ими участников.

На сайте eurovision-georgia.ge опубликован текст скандальной песни:

Put in disco

(VERSE 1)

Some people tell you the stories

To drag you down to (their) the knees,

But lemme tell you don’t worry,

No worries, No worries.

Another glass of my moonshine,

Will kick the hell out of me,

But lemme focus on good stuff,

Some good stuff, just good stuff.

(CHORUS)

We Don’t Wanna put in

The negative move,

Is killin’ the groove.

I’m o try to shoot in

Some disco to night

Boogie with you

(VERSE 2)

So many people are whining,

They’re freakin’ all day long,

The bitchin’ will last forever

And ever, and ever. . .

You better change your perspective,

Your life won’t be outta luck,

A groovy sun will be rising,

(It’s) Be rising, it’s rising. . .

(bridge)

I like all Europe contries

An I love Europa

Say: give me sexy yeaaaaaaaaaah

Give me sexy yeaaaah!!!!

(CHORUS)

We Don’t Wanna put in

The negative move,

Is killin’ the groove.

I’m o try to shoot in

Some disco to night

Boogie with you