"Странный" шаг США: Меркель раскритиковала новые американские санкции против России

Канцлер Германии Ангела Меркель резко раскритиковала новые санкции США против России, поддержав таким образом канцлера Австрии и главу МИД Германии. О соответствующей критической позиции Меркель заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает агентство dpa.

Зайберт отметил, что Меркель назвала такой шаг США «странным», заявив, что европейская экономика не должна страдать от санкций против России.

Читайте такжеСМИ объяснили, по каким отраслям ударят новые санкции США против Ирана и России

"Решение Сената США поднимает для нее те же вопросы, что и для канцлера Керна и министра Габриэля. Это, мягко говоря, странный шаг" - сказал Зайберт, добавив "Этого не должно случиться. Мы отвергаем санкции с экстратерриториальным эффектом, которые имеют влияние на третьи страны".

#BREAKING: German Chancellor Angela Merkel criticizes the US Senate's decision to impose new sanctions on Russia pic.twitter.com/ekswYt5hjI — dpa international (@dpa_intl) June 16, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, сенат США (верхняя палата Конгресса) окончательно утвердил новые санкции против Российской Федерации в пакете с санкциями против Ирана.

Сенат в четверг, 15 июня, ввел новые санкции против России за ее вмешательство в прошлогодние президентские выборы путем кибератак на серверы Демократической партии и базы данных избирателей штатов, аннексию Крыма и поддержку режима Асада в Сирии. Санкции против РФ являются частью закона, который позволяет вводить санкции против Ирана за поддержку регионального терроризма и развития программы по разработке баллистических ракет. Поправка, которая включает санкции в отношении России, была одобрена без препятствий в среду, 14 июня. Тогда 97 сенаторов проголосовали "за", и лишь двое - "против".