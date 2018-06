"Странный" шаг США: Меркель раскритиковала новые американские санкции против России

Канцлер Германии Ангела Меркель резко раскритиковала новые санкции США против России, поддержав таким образом канцлера Австрии и главу МИД Германии. О соответствующей критической позиции Меркель заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает агентство dpa.

Зайберт отметил, что Меркель назвала такой шаг США «странным», заявив, что европейская экономика не должна страдать от санкций против России.

"Решение Сената США поднимает для нее те же вопросы, что и для канцлера Керна и министра Габриэля. Это, мягко говоря, странный шаг" - сказал Зайберт, добавив "Этого не должно случиться. Мы отвергаем санкции с экстратерриториальным эффектом, которые имеют влияние на третьи страны".

#BREAKING: German Chancellor Angela Merkel criticizes the US Senate's decision to impose new sanctions on Russia pic.twitter.com/ekswYt5hjI