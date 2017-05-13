ДТП в Турции: количество жертв выросло до 23 человек

Число погибших в аварии автобуса с туристами в курортном районе Мармариса в турецкой провинции Мугла возросло до 23. Как сообщает губернатор Мугла Амир Чичек, трое раненых скончались по пути в больницу, пишет Hurriyet daily news.

Еще восемь человек в тяжелом состоянии находятся в больницах.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

UPDATE - Death toll in bus accident in Turkish resort of Marmaris rises to 23 https://t.co/NgX0ZaKoXQpic.twitter.com/hCRbVEJFYC — Hürriyet Daily News (@HDNER) May 13, 2017

Всего в автобусе находились 42 пассажира, в основном женщины и дети. Они направлялись в Мармарис, чтобы участвовать в мероприятиях, посвященных Дню матери. Иностранцев среди пострадавших нет.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал заявление по поводу аварии. Он выразил свои соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось, в субботу, 13 мая, небольшой автобус с турецкими туристами попал в ДТП на трассе Мугла-Анталья на юго-западе Турции. По предварительной информации, в автобуса отказали тормоза на опасном горном повороте. Водитель потерял контроль над автобусом, он перевернулся и прокатился по горному склону.

Украинцев среди пострадавших нет.