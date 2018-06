ДТП в Турции: количество жертв выросло до 23 человек

Число погибших в аварии автобуса с туристами в курортном районе Мармариса в турецкой провинции Мугла возросло до 23. Как сообщает губернатор Мугла Амир Чичек, трое раненых скончались по пути в больницу, пишет Hurriyet daily news.

Еще восемь человек в тяжелом состоянии находятся в больницах.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

UPDATE - Death toll in bus accident in Turkish resort of Marmaris rises to 23 https://t.co/NgX0ZaKoXQpic.twitter.com/hCRbVEJFYC