Украинцев нет среди погибших в ДТП в Турции

16:37, 13 мая 2017
Происшествия
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Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Твиттере.

Украинцев среди пострадавших нет / фото Twitter Hürriyet Daily News

Граждан Украины нет среди погибших в ДТП с участием туристического автобуса в Турции.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Твиттере.

"По предварительной информации, украинцев среди погибших в ДТП в Турции нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу, 13 мая, небольшой автобус с турецкими туристами попал в ДТП на трассе Мугла-Анталья на юго-западе Турции.

В результате аварии погибли 20 человек, еще 11 в критическом состоянии.

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Теги: #автобус с туристами#ДТП автобуса в Турции#авария в Турции