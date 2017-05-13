Украинцев нет среди погибших в ДТП в Турции
16:37, 13 мая 2017Происшествия
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Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Твиттере.
Украинцев среди пострадавших нет / фото Twitter @HDNER
Граждан Украины нет среди погибших в ДТП с участием туристического автобуса в Турции.
Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Твиттере.
"По предварительной информации, украинцев среди погибших в ДТП в Турции нет", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, украинцев среди погибших в ДТП в #Турция нет.— Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) May 13, 2017
Как сообщалось, в субботу, 13 мая, небольшой автобус с турецкими туристами попал в ДТП на трассе Мугла-Анталья на юго-западе Турции.
В результате аварии погибли 20 человек, еще 11 в критическом состоянии.
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