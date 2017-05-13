В Турции перевернулся автобус с туристами: погибли 20 человек

В турецкой провинции Мугла перевернулся автобус с туристами. Губернатор провинции заявил, что в результате ДТП погибли 20 человек, 11 были травмированы, сообщает Haberturk.

Всего в автобусе находились 42 пассажира, в основном женщины и дети.

На месте ДТП ведутся спасательные работы.

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Иностранцев нет среди погибших в результате аварии автобуса с туристами в районе Мармариса на юго-западе Турции. Об этом заявил губернатор провинции Мугла Амир Чичек, передает РИА Новости.

"Это был туристический автобус. Иностранцев нет, все пострадавшие – наши граждане", — заявил Чичек в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что причиной аварии могли быть как потеря водителем контроля над управлением, так и лопнувшая шина автобуса, в результате аварии машина перевернулась на опасном повороте горной дороги.

Bus accident kills 20, injures 11 in Turkish resort of Marmaris https://t.co/ILAFKeRJPlpic.twitter.com/rLYqr20lYt — Hürriyet Daily News (@HDNER) May 13, 2017

Как заявил заместитель губернатора провинции Мугла Камиль Кётен, в автобусе находились туристы из турецкой провинции Измир, причиной аварии могли быть отказавшие тормоза.