Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал привлечь к ответственности организаторов химической атаки в Сирии, написал он в микроблоге в Twitter.

"Шокирован сообщениями об атаке с применением химического оружия в Сирии и массовым убийством невинных гражданских. Виновных нужно привлечь к ответственности", - подчеркнул Климкин.

Shocked by reports of chemical weapons attack in Syria and mass murder of innocent civilians. Perpetrators must be brought to justice.