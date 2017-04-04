Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал привлечь к ответственности организаторов химической атаки в Сирии, написал он в микроблоге в Twitter.

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"Шокирован сообщениями об атаке с применением химического оружия в Сирии и массовым убийством невинных гражданских. Виновных нужно привлечь к ответственности", - подчеркнул Климкин.

Shocked by reports of chemical weapons attack in Syria and mass murder of innocent civilians. Perpetrators must be brought to justice. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 квітня 2017 р.

Как сообщал УНИАН, в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека заявили, что в результате возможной химической атаки со стороны сирийских правительственных войск президента Башара аль-Асада или российских истребителей в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 58 человек, включая 11 детей.

Мохаммед Расул, который является главным ответственным за предоставление услуг скорой помощи в Идлибе, сообщил о гибели 67 человек и 300 раненых. По данным прооппозиционного телеканала Orient News, количество жертв составляет 100 человек.

Вместе с тем, командование сирийской армии отвергает причастность к осуществлению химической атаки в Идлибе.

Ситуацию с химической атакой в Сирии завтра, 5 апреля, рассмотрит Совет безопасности ООН.