В Сирии количество погибших в результате газовой атаки возросло до 58 человек - СМИ

В северо-западной провинции Идлиб в Сирии в результате вероятной газовой атаки со стороны сирийских правительственных войск президента Башара аль-Асада или российских истребителей погибли не менее 58 человек и десятки ранены.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Наблюдатели сообщили, что удары в городе Хан-Шейхун, осуществленные со стороны сирийских правительственных войск или российских истребителей, вызвали у многих людей удушение.

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Местные активисты и новостные сайты опубликовали фотографии тех людей, которые, по их словам, умерли от удушья.

Сирийское правительство отрицает применение химического оружия.

Если эта информация будет подтверждена, это будет одна из самых смертоносных атак в Сирии со времени начала гражданской войны в этой стране шесть лет назад.

Мохаммед Расул, который является главным ответственным за предоставления услуг скорой помощи в Идлибе, сообщил, что 67 человек погибли и еще 300 получили ранения. Одновременно прооппозиционный телеканал Orient News сообщил, что количество жертв составляет 100 человек.

Сирийский центр мониторинга отмечает, что в городе Хан-Шейхун среди погибших – 11 детей. Источники среди медиков сообщили, что симптомы у тех людей, которые были поражены атакой, включают головокружение, рвоту, а также наблюдалось, что у людей изо рта шла пена.