Совбез ООН 5 апреля соберется на срочное заседание по химатаке в Сирии

Совет безопасности Организации Объединенных Наций 5 апреля рассмотрит ситуацию с химической атакой в северо-западной провинции Идлиб в Сирии.

Об этом сообщает миссия Франции при ООН в Twitter.

"Совет безопасности проведет срочное заседание относительно химической атаки в Идлибе (Сирия) завтра в 10:00 (17:00 по Киеву - УНИАН)", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро осудил химическую атаку, которую назвал "гнусным актом", и высказался за проведение заседания Совета безопасности ООН по этому поводу.

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека заявили, что в результате вероятной химической атаки со стороны сирийских правительственных войск президента Башара аль-Асада или российских истребителей погибли не менее 58 человек, среди них - 11 детей.