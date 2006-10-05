ЕС принял новые правила пересечения границы для соседних стран

Министры внутренних дел стран Европейского Союза приняли в четверг в Люксембурге новые принципы локального приграничного движения, которые должны облегчить пересечение границы гражданам стран - соседей ЕС.

Как передает Польское агентство прессы, в частности, новыми правилами предусмотрена возможность бесплатного получения так называемого разрешения на локальное приграничное движение, которое сделает возможным многократное пересечение границы ЕС, а также возможность пребывания на территории ЕС максимально 7 дней, но не дольше чем 3 месяца в сумме – на протяжении полугода.

Кроме того, новыми нормами предусмотрена возможность пересечения границы в специальных пунктах, которые предназначены только для локального приграничного движения. «Эти нормы облегчат ежедневную жизнь жителей приграничных территорий, не в нарушение при этом норм зоны Шенген, если речь идет о контроле на внешних границах ЕС. Эти новые принципы особенно важны для новых стран ЕС, которые имеют границы с третьими странами, охваченными визовым режимом», - цитирует ПАП еврокомиссара по вопросам внутренней политики Франко ФРАТИНИ.

Как сообщает агентство, граждане, которые получают это разрешение не смогут свободно передвигаться по территории всей страны – члена ЕС, которая выдала настоящий документ, а только смогут находиться в приграничном регионе.

Это разрешение смогут получить только жители приграничных зон стран - соседей ЕС. При этом, если их визиты имеют характер общественный, культурный или экономический, и не представляют угрозы общественному порядку.

Новые правила вступят в силу после принятия Советом ЕС норм об исключениях к этому визовому порядку в приграничных регионах. Которые, как заверяют источники ПАП, являются лишь формальностью и должны состояться достаточно быстро.

Как пишет польское агентство, в случае с восточными соседями Польши новые правила имеют большое значение особенно после вхождения Польши в Шенгенскую зону (ориентировочно 2008 год), когда перестанут действовать правила получения бесплатных виз для граждан Украины.