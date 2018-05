Теракт в центре Лондона: все подробности

В среду днем, 22 марта, в центре Лондона возле здания британского парламента и на Вестминстерском мосту, расположенном рядом, произошел инцидент, в результате которого двое человек были убиты, еще несколько получили травмы различной степени тяжести.

Читайте такжеМИД проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших из-за стрельбы в центре Лондона

Издание Reuters сообщило о не менее 12 пострадавших в результате стрельбы на Вестминстерском мосту.

"Someone rushed through, attacked a policeman... he appeared to be carrying a knife. We heard lots of gunfire" witness tells Sky News pic.twitter.com/3tMbYIoByH — Sky News (@SkyNews) March 22, 2017

СМИ сообщали о блокировке сразу после инцидента здания британского парламента, расположенного по соседству с мостом, а заседание Палаты общин было приостановлено. Sky News опубликовал видео происходившего в зале заседаний.

This is the moment Parliament was suspended as "sounds similar to gunfire" were heard outside pic.twitter.com/to6PPxkNqL — Sky News (@SkyNews) March 22, 2017

Как пишет The Guardian, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй вывезли из здания парламента через несколько минут после инцидента в сопровождении не менее восьми вооруженных полицейских.

Позже Reuters, ссылаясь на слова главы Палаты общин Девида Лидингтона, написал, что полиция застрелила нападавшего.

Как рассказал парламентский корреспондент Daily Mail Квентин Леттс, на территорию парламента пытался проникнуть мужчина в черной одежде. Он напал на полицейского, размахивая непонятным предметом. Sky News со ссылкой на очевидцев пишет, что нападавшим был мужчина азиатской внешности, на вид ему около 40 лет. В руках он держал нож длиной около 7-8 дюймов (то есть 17-20 сантиметров).

Полиция оцепила место происшествия и перекрыла движение транспорта перекрестком возле Вестминстерского аббатства.

Вскоре после информации о стрельбе Би-Би-Си сообщило, что на Вестминстерском мосту автомобиль задавил не менее пяти человек. По предварительным данным, неизвестный на машине сбил несколько пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего врезался в ограду у здания парламента.

Комментируя данное происшествие в городской полиции Лондона заявили, что рассматривают нападение возле Палаты общин (нижняя палата британского парламента) как террористический акт.

Телеканал Sky News со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что нападавшим и в случае с убитым полицейским, и в случае с автомобилем был один и тот же человек.

Согласно данным Би-Би-Си, в результате наезда автомобила на Вестминстерском мосту погибла одна женщина - на одной из фотографий она лежит под колесами автобуса. Еще несколько человек получили тяжелые травмы, некоторые из них - "катастрофические". Кто второй погибший, пока неизвестно. Одну женщину, вероятно, находившуюся на мосту во время нападения, удалось спасти из Темзы.

Читайте также"Это эгоистично и глупо": в Twitter возмущены мужчиной, который делал селфи на месте теракта в Лондоне

По последним данным, озвученными министром Великобритании по проблемам Ближнего Востока Тобиасом Элвудом, раненный в результате нападения полицейский умер на месте теракта.

Police officer stabbed in UK Parliament attack died at scene, says minister who gave mouth-to-mouth resuscitationhttps://t.co/WG8yXW8f4npic.twitter.com/wVkfQkbqdD — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 22, 2017

Очевидец событий возле британского парламента 44-летний Мэтт Хайкин рассказал изданию The Guardian, что он видел на мосту автомобиль, перед которым лежал не двигаясь один человек, а затем услышал стрельбу на территории парламента.

Позже агентство Reuters со ссылкой на полицию сообщило, что в результате нападения у Палаты общин по меньшей мере четверо человек погибли, еще 20 получили ранения.

Обнародовано фото нападавшего на носилках - в момент, когда после ранения его пытались спасти медики, - однако личность мужчины пока не установлена.

Число погибших из-за теракта в Лондоне возросло до 5, ранены 40 человек.