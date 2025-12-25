Паспортный занавес: Польша готовится закрыть границу для части россиян

Уже с 1 января 2026 года в Польшу не будут пускать россиян с дипломатическими и служебными паспортами.

С 1 апреля 2026 года Польша перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян, в которых нет биометрического чипа, сообщается в документе на сайте Еврокомиссии.

Это означает, что россиян с такими паспортами в Польшу пускать не будут. Кроме того, уже с 1 января 2026 года Польша также перестанет признавать дипломатические и служебные паспорта Российской Федерации без биометрического чипа, что также означает "красный свет" на границе для людей с такими паспортами.

К 2025 году ряд европейских стран перестал пускать на свою территорию россиян с пятилетними загранпаспортами (с некоторыми исключениями для обладателей ВНЖ). В частности, "красный свет" для обладателей небиомитрических паспортов зажгли Литва, Латвия, Эстония, Франция, Чехия, Дания, и Исландия. С 1 января 2026 года к этим странам также присоединятся Румыния и Германия.

Ограничения ЕС на въезд для россиян - последние новости

6 ноября стало известно, что Европейский Союз готовится ужесточить визовые правила для граждан РФ. Предполагалось, что в большинстве случаев будет прекращена выдача многократных шенгенских виз. 7 ноября Еврокомиссия объявила о запрете на выдачу новых многоразовых шенгенских виз большинству жителей РФ.

Уже в декабре 2025 года россияне пожаловались на проблемы с оформлением Шенгена. В частности, речь о якобы необоснованных отказах при оформлении визы, сокращении срока ее действия, увеличении в 2-3 раза времени ожидания

В рамках 19-го пакета санкций против России ЕС ограничил передвижение российских дипломатов на территории стран-членов блока.

