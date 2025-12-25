Пхеньян отреагировал угрозами на появление атомной субмарины США, - Bloomberg

Ким Чен Ын обвиняет Южную Корею в "нарушении безопасности и морского суверенитета".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями нового типа высотной зенитной ракеты большой дальности и проинспектировал ход работ по созданию атомной подводной лодки, на фоне обострения напряженности после захода американской атомной подводной лодки в южнокорейский порт Пусан.

Во время учений в среду ракета точно поразила условную цель на высоте 200 километров, пишет Bloomberg. Также говорится о том, что КНДР будет рассматривать "контрмеры, соответствующие ядерному демонстрированию силы США" в ответ на действия США.

Кроме того, Ким Чен Ын посетил судостроительный завод, где проверил прогресс в строительстве стратегической атомной подводной лодки с управляемыми ракетами водоизмещением 8 700 тонн.

Американская атомная подводная лодка возле Кореи

Южнокорейские СМИ со ссылкой на военные источники заявили, что американская атомная ударная подводная лодка USS Greeneville во вторник прибыла в порт Пусан для пополнения запасов.

Эти события происходят на фоне договоренностей между Сеулом и Вашингтоном по отдельному соглашению, которое должно формализовать право Южной Кореи на строительство атомных подводных лодок.

"Советник по национальной безопасности Южной Кореи Ви Сон Лак заявил, что переговоры на рабочем уровне начнутся в начале следующего года. Он сделал это заявление после возвращения из Вашингтона, где встречался с высокопоставленными чиновниками США, в частности с госсекретарем Марко Рубио и министром энергетики Крисом Райтом", - говорится в статье.

Добавляется, что Южная Корея планирует оснастить свои подводные лодки ядерным реактором на низкообогащенном топливе с уровнем обогащения до 20% и не намерена использовать высокообогащенный уран. Ви Сон Лака, он также отметил приверженность президента Ли Чжэ Мёна принципам нераспространения ядерного оружия.

Впрочем, Пхеньян резко раскритиковал эти планы, заявив, что строительство Южной Кореей атомных подводных лодок "углубит нестабильность в регионе". Говорится, что Ким Чен Ын рассматривает этот шаг как "наступательный акт, серьезно нарушающий безопасность и морской суверенитет страны и представляющий угрозу, на которую необходимо дать ответ".

Ситуация с военными кораблями в мире

Ранее УНИАН писал, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении построить новые военные корабли "Trump Class". По его словам, уже принят план строительства двух линейных кораблей или "линкоров".

Американский лидер отметил, что они будут в 100 раз мощнее любого линкора, построенного ранее и в целом планируется построить до 25 таких кораблей.

Кроме того, мы также сообщали, что американский флот получил многоцелевую атомную субмарину четвертого (последнего на сегодня) поколения класса Virginia. В дальнейшем субмарина будет проходить цикл испытаний и проверок, после чего будет введена в боевой состав ВМС США.

