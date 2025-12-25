Метели и гололедица: киевлян предупредили об опасной погоде

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

В пятницу, 26 декабря в Киеве и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду и метели, а на дорогах - гололедица.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, сутки в столице и области будут облачными.

"Ночью умеренный, днем небольшой снег; на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель", - говорится в сообщении.

Температура по области ночью будет 4-9 градусов мороза, днем - 0-5 мороза; в Киеве ночью 6-8 градусов мороза, днем - 0-2 мороза.

Синоптики также отметили, что в связи с порывами ветра, метелью и гололедом речь идет о I уровне опасности, желтом.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - отметили в Гидрометцентре.

В то же время в Киевской городской государственной администрации подчеркнули, что во время сильного ветра специалисты призывают плотно закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автомобили.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Виталий Постригань рассказал, что сухой и холодный воздух из акватории Баренцева моря уже поступил в Украину.

Так, по его прогнозу, на Рождество, 25 декабря ожидается кульминация первой порции стужи. В дальнейшем, 26 декабря, ныряющий циклон с северо-востока ослабит морозы, принесет снег и сильный ветер опасных значений.

