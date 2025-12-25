Сколько лет вашему коту на самом деле: узнайте точный возраст по человеческим меркам

Владельцы кошек часто относятся к питомцам как к детям и хотят знать их "человеческий" возраст.

Владельцы кошек по всему миру известны тем, что относятся к своим питомцам как к родным детям, поэтому желание перевести возраст любимца в человеческие годы вполне естественно.

К счастью, сделать это довольно просто, пишет Daily Paws после консультации с ветеринаром и основателем организации Fear Free Pets Марти Бекером, о самом простом методе подсчета, который вы можете опробовать дома. А если математика – не ваш конек, есть понятная таблица.

Чему равен 1 год кошачьей жизни

За первый год жизни кошка достигает развития, равного примерно 15 человеческим годам. К двум годам ей исполняется уже 25. После двух лет все упрощается: каждый кошачий год равен четырем человеческим.

Таким образом, трехлетнему коту примерно 29 человеческих лет, четырехлетнему – 33, пятилетнему – 37, а шестилетнему – 41. И так далее. Если ваша кошка доживет до 20 лет, ей будет около 97 лет по человеческим меркам.

В отличие от собак, чей возрастной эквивалент зависит от размера породы, формула для кошек универсальна, поскольку все они имеют примерно одинаковые физические параметры.

Таблица перевода возраста кошки

Котенок (0–1 год):

1 год кота = 15 человеческих лет.

Взрослая кошка (2–10 лет):

2 года = 25 лет.

3 года = 29 лет.

4 года = 33 года.

5 лет = 37 лет.

6 лет = 41 год.

7 лет = 45 лет.

8 лет = 49 лет.

9 лет = 53 года.

10 лет = 57 лет.

Пожилая кошка (11+ лет):

11 лет = 61 год.

12 лет = 65 лет.

13 лет = 69 лет.

14 лет = 73 года.

15 лет = 77 лет.

16 лет = 81 год.

17 лет = 85 лет.

18 лет = 89 лет.

19 лет = 93 года.

20 лет = 97 лет.

Когда кошка уже не котенок

Ваш котенок так сильно разовьется за первый год, что это даже немного сводит с ума. "Первый год – это кризис двух лет (как у детей) и подростковый возраст, упакованные в один год", – отмечает Бекер.

Сколько времени длится подростковый период у кошек

Вероятно, тогда, когда она перестает вас слушать, игнорирует свои обязанности и слишком много времени проводит, уставившись в телефон.

На самом деле это происходит незадолго до того, как кошке исполнится год, и длится несколько месяцев после ее первого дня рождения. К этому времени она станет молодым взрослым животным.

Сколько лет взрослой кошке?

По нашим человеческим стандартам кошки считаются молодыми взрослыми, когда им исполняется один год. К этому моменту они завершают физическое развитие и ждут, пока "догонит" разум, заявляет Бекер.

"У них уже есть физическая зрелость, но умственной зрелости еще нет", – отмечает он. Она придет, когда закончится их второй год на земле, и они прочно войдут во взрослую фазу.

Как понять, что кошка начала стареть

Кошки становятся пожилыми (сеньорами) около своего 11-го дня рождения, когда их человеческий возраст переваливает за 60.

Именно тогда они начинают подумывать о выходе на пенсию после своей чрезвычайно напряженной профессиональной жизни.

Как долго живут кошки в домашних условиях

В наши дни нередко можно встретить кошку, достигшую 20 лет (почти 100 по человеческим меркам!), подчеркивает Бекер, поэтому можно смело рассчитывать, что здоровая кошка проживет около этого срока.

Никто не может гарантировать, что ваш пушистый друг разменяет третий десяток, но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы продлить жизнь кошки.

Бекер называет три основных фактора, определяющих долголетие: наследственность, окружающая среда и питание.

С наследственностью вы мало что можете поделать после того, как принесли кошку домой. Но вы можете сделать все возможное, чтобы ее среда обитания была безопасной. Это означает ограничение времени на улице, где хищники, машины и паразиты могут навредить питомцу. Вот почему домашние кошки, как правило, живут дольше, чем те, кто гуляет сам по себе.

Третий фактор – питание, поэтому вам стоит поработать с ветеринаром, чтобы кошка оставалась как можно ближе к своему здоровому весу. Кошки с идеальным или близким к нему весом проживут дольше тех, кто страдает от его избытка или недостатка.

