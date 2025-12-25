Визит Папы Римского в Украину: в Ватикане объяснили, что стоит на пути

Приехать в Украину хотел еще предыдущий понтифик.

Визит Папы Римского Льва XIV в Украину вполне возможен, но нужно провести работу по этому вопросу. Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал Апостольский нунций (посол Ватикана) в Украине, архиепископ Висвальдас Кульбокас.

Он отметил, что визит понтифика в Украину рассматривался еще весной 2022 года, во время обороны Мариуполя. Тогдашний Папа Римский Франциск за несколько дней до того, как защитники города сдались в плен, рассматривал идею приехать в Украину.

"Была такая идея, о возможности эвакуировать их в какую-то другую страну. И когда я передал Папе Франциску информацию о такой идее, он ответил: если эта идея реалистична, я приеду в Мариуполь при необходимости. Когда он видел, что он может помочь, очень конкретно, он бы приехал", - сказал Кульбокас.

Видео дня

Нунций добавил, что его личные надежды - визит Папы Римского в Украину состоится. Отмечается, что это совместная работа, как непосредственно нунция, так и католических епископов - найти конкретные проекты, планы и инициативы, чтобы понтифик знал, что его приезд важен не только символически, но и духовно, не только для Украины, но и для мира.

"Я лично считаю, что на этом направлении надо только работать, чтобы это стало четко. Но если до сих пор мы не получили визита Папы, это означает, что еще мы не закончили такой работы", - отметил он.

Папа Римский и Украина

Как сообщалось, ранее, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в декабре Папа Римский Лев XIV подтвердил, что готов приехать в Украину. В то же время есть трудности, связанные с вопросами безопасности.

Папа также заявил, что испытывает "большую печаль" из-за того, что Кремль не согласился на рождественское прекращение огня в своей войне против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: