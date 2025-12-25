В рамках эксперимента блогеры трое суток складывали и раскладывали устройство, а точное количество циклов фиксировалось с помощью специальных датчиков.

Блогеры с YouTube-канала OMG_electronics провели трансляцию на YouTube, где раскладывали и складывали Galaxy Z TriFold – инновационный складной смартфон от Samsung с тремя экранами. Они решили проверить заявление компании об устойчивости устройства к сгибаниям до 200 тысяч раз.

Эксперимент показал, что фактический показатель оказался немного хуже обещанного. По их словам, состоящий из трех частей смартфон может без повреждений выдержать почти 150 тысяч складываний.

В ходе теста первые признаки износа проявились после 61 тысячи циклов – один из шарниров начал издавать скрип. Второй механизм дал о себе знать примерно после 121 тысячи открытий и закрытий. Наконец, после 144 тысяч циклов шарнир сломался так, что смартфон больше не получалось открыть и закрыть без применения силы.

Тем не менее даже в таком состоянии "трикладушкой" можно было пользоваться и дальше.

По мнению тестировщиков, при обычном сценарии использования в течение несколько лет Galaxy Z TriFold вполне может достичь заявленной Samsung цифры в 200 тысяч складываний – и даже превысить ее.

Ранее стало известно, что замена экрана Galaxy Z TriFold стоит почти столько же, сколько новенький Galaxy S25 Ultra. При этом Samsung согласна один раз заменить внутренний экран за полцены.

Осень 2026 года ожидается выход дебютной раскладушки Apple. Говорят, что из-за продвинутых технологий, включая складной дизайн без видимой складки на дисплее, устройство будет стоить около 2400 долларов.

