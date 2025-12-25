Несколько минут в день будет достаточно, чтобы заметно помолодеть.

Заботиться о своем здоровье, фигуре и внешности нужно постоянно, особенно после 40-50 лет. В этот период организм нуждается в активности, а тем более хорошо, если какие-то упражнения помогут вам не только чувствовать себя лучше, но и выглядеть замечательно.

Что лучше всего подтягивает овал лица - советы экспертов

Генеральный директор и основатель Karen Ann Wellness Карен Энн Кэнхэм объяснила изданию Eat This Not That, что после 50 лет дряблость кожи усиливается из-за снижения уровня коллагена и эластина, а также естественного ослабления мышц, поддерживающих челюсть и шею.

По ее словам, упражнения активируют всю цепочку мышц, поддерживающих шею и челюсть. Когда тело находится в вертикальном положении, позвоночник выравнивается естественным образом, что улучшает работу глубоких мышц-сгибателей шеи. Гравитация обеспечивает мягкое сопротивление, которое помогает тонизировать эту область без напряжения. Стояние также улучшает кровообращение в области лица и шеи. Поза, необходимая во время этих движений, восстанавливает повседневную осанку

Президент North Shore Sauna, эксперт по оздоровлению и фитнесу Чад С. Липка подтверждает эти утверждения и вместе с Кэнхэм рассказывает, что реально подтягивает кожу лица быстро и эффективно.

Какой самый эффективный способ подтянуть овал лица в домашних условиях

По мнению экспертов, нет ничего сложного в том, как подтянуть овал лица - упражнения можно делать дома, в положении стоя. Их всего пять, и они настолько простые, что справится любая женщина.

Подтягивание подбородка

Перед тем, как убрать брыли и подтянуть овал лица, стоит знать, что такие приседания с подтягиванием подбородка активизируют глубокие мышцы шеи и улучшают рельеф кожи - об этом упоминает Карэн Кэнхэм.

Начните с положения стоя, ноги на ширине бедер, позвоночник прямой, плечи расслаблены.

Смотрите прямо перед собой, подбородок параллелен земле.

Аккуратно отведите подбородок назад, как будто собираетесь создать двойной подбородок, не запрокидывая и не запрокидывая голову.

Задержитесь в этом положении на мгновение, почувствовав растяжение в нижней части черепа.

Плавно вернитесь в исходное положение.

Упражнение нужно выполнить 3 раза по 10 повторений.

Подтягивание челюсти

Как отмечает Кэнхэм, упражнение "подтяжка линии челюсти стоя" помогает укрепить подкожную мышцу шеи и создать тонус. Это простое движение также улучшает осанку шеи и помогает уменьшить видимость обвисшей кожи шеи.

Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, плечи отведены назад и вниз, мышцы живота напряжены.

Поднимите голову вверх к небу, избегая при этом прогиба в шее, и обеспечьте вытянутое положение головы.

Затем осторожно выдвиньте нижнюю челюсть вперед, пока не почувствуете сильное растяжение вдоль челюсти и под подбородком.

Чтобы усилить растяжение, сложите губы в форме буквы "О".

Задержитесь на мгновение в положении натяжения.

Верните голову в нейтральное положение.

Упражнение нужно выполнить 3 раза по 12 повторений.

Повороты шеи

Выполнение поворотов шеи в положении стоя на каждую сторону улучшает подвижность и кровообращение. Это упражнение также уменьшает скованность, снимает напряжение в шее, вызванное работой за компьютером, и способствует правильной осанке. Это простое упражнение, которое можно включить в свой распорядок дня.

Выпрямитесь, расставив ноги на ширине бедер и сохраняя нейтральное положение позвоночника.

Убедитесь, что ваш подбородок параллелен полу, а мышцы живота слегка напряжены.

Постепенно поворачивайте голову влево, вращая корпус за счет мышц шеи, а не плеч.

Задержитесь на мгновение на левом боку, почувствовав уверенное и комфортное растяжение.

Вернитесь в исходное положение.

Затем медленно поверните голову вправо, вращая корпус за счет шеи.

Продолжайте чередовать стороны, выполняя 2 подхода по 10 повторений на каждой стороне.

Прижимание языка к небу

Это упражнение активизирует глубокие мышцы, расположенные под подбородком, способствуя укреплению мышечного тонуса челюсти.

Начните с положения стоя, ноги на ширине бедер, позвоночник прямой.

Слегка сомкните рот и поднесите язык к нёбу, прямо за передними зубами.

Затем плотно прижмите язык вверх (не причиняя дискомфорта). При этом вы почувствуете, как напрягаются мышцы под подбородком.

Подождите немного.

Отпустите напряжение и переходите к следующему повторению.

Подтягивание подбородка

Последнее упражнение, как убрать провисание подбородка - выполнить подтягивания по дуге. Как объясняет Кэнхэм, оно требует плавного движения подбородком вперед и вверх для вытягивания и приподнимания шеи.

Начните с положения стоя, ноги на ширине бедер, плечи расслаблены.

Слегка приподнимите подбородок, чтобы взгляд был направлен вверх.

Затем медленно поверните подбородок дугой влево – представьте, что вы рисуете полукруг подбородком в сторону левого плеча.

Задержитесь слева, прежде чем вернуться в центр.

Затем резко поверните подбородок вправо.

Выполните упражнение в 2 подходах по 8 повторений.

