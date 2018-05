Полиция Лондона назвала произошедшее у британского парламента терактом (фото, видео)

Городская полиция Лондона рассматривает нападение возле Палаты общин (нижняя палата британского парламента) как террористический акт.

«Мы расследуем это как террористический инцидент, пока не получим данных, доказывающих обратное», — заявили в полиции.

Incident in #Westminster: We are treating this as a terrorist incident until we know otherwise — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 22, 2017

По предварительным данным, неизвестный на машине сбил несколько пешеходов на Вестиминстерском мосту, после чего врезался в ограду у здания парламента.

Примерно в то же время было совершено нападение с ножом на полицейских, дежуривших у парламента; полиция открыла огонь по нападавшему.

Телеканал Sky News со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что нападавшим в обоих случаях, по предварительным данным, был один и тот же человек. Официальных данных о погибших и пострадавших нет. Фотокорреспондент Reuters с места событий сообщал о «дюжине» пострадавших.

"Someone rushed through, attacked a policeman... he appeared to be carrying a knife. We heard lots of gunfire" witness tells Sky News pic.twitter.com/3tMbYIoByH — Sky News (@SkyNews) March 22, 2017

WATCH: "We heard a very very loud bang." Eyewitness to unfolding firearms incident near London's Parliament: https://t.co/byE6eoqNfqpic.twitter.com/xLMXTZzc3n — Good Morning America (@GMA) March 22, 2017