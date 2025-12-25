Ему прогнозируют еще больший успех во время праздничных дней.

Научно-фантастический фильм "Аватар: Огонь и Пепел" от известного режиссера Джеймса Кэмерона бьет рекорды.

Напомним, что лента вышла в прокат всего неделю назад, а именно 18 декабря, однако уже успела собрать большое количество положительных отзывов. А еще, как сообщает издание Variety, заработать 450 миллионов долларов в мире, из которых 119 миллионов во внутреннем прокате и 331 миллион за рубежом.

"У "Аватара: Огонь и пепел" есть цель собрать еще 75-80 миллионов долларов в течение четырехдневного праздничного периода, что будет достаточно, чтобы сохранить первое место в Северной Америке. Именно тогда в кинотеатрах выходят три новых фильма", - отмечают журналисты.

О чем фильм "Аватар: Огонь и Пепел"

События ленты происходят через год после второй части "Аватар: Путь воды", который вышел в 2022 году. Семья Джейка и Нейтири теперь живет с кланом Меткаина и продолжает оплакивать смерть своего сына Нетеяма. Но они сталкиваются с агрессивным племенем Нави и пытаются защитить планету Пандора от очередных атак людей.

В фильме сыграли Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Клифф Кертис, Кейт Уинслет и другие актеры.

Напомним, ранее стало известно, что мультфильм "Зверополис 2" также бьет рекорды.

