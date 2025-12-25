НАТО подняло в небо истребители после пролета российских бомбардировщиков над Британией

Российский диктатор Владимир Путин отправил ядерные бомбардировщики, чтобы угрожать северной Британии, совершив рождественский полет на большое расстояние над Норвежским морем. Об этом сообщает Mirror.
После этого НАТО было вынуждено поднять в воздух истребители, чтобы следить за огромными российскими самолетами. Истребители Су-33 сопровождали бомбардировщики дальнего действия в полете, что, по словам журналистов, могло быть преднамеренной попыткой разозлить Запад вблизи маршрута полета Санта-Клауса с Северного полюса.
"Дальнобойные бомбардировщики Ту-95МС российских воздушно-космических сил совершили запланированный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более семи часов", - сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что на определенных этапах маршрута дальнобойные бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств, однако там не указали, какие именно воздушные силы НАТО перехватили самолеты Ту-95МС.
Известно, что такие бомбардировщики также использовались Россией для нанесения разрушительных ударов по Украине, в результате чего погибло много людей и были серьезные разрушения.
НАТО и Россия - последние новости
Ранее Институт изучения войны писал, что Путин пообещал не нападать на ЕС и НАТО, но есть неудобный нюанс. Аналитики напомнили похожую ситуацию, когда Россия тоже брала на себя обязательства, - Будапештский меморандум 1994 года.
"Путин неоднократно демонстрировал готовность менять российское законодательство в своих собственных целях, в частности через изменение российской Конституции 2020 года, чтобы позволить себе продолжать занимать пост президента. Модель Кремля, нарушающая международные соглашения и меняющая собственную конституцию, демонстрирует пустоту таких российских обещаний", - добавили в Институте.
В то же время министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Россия может атаковать НАТО после войны с Украиной. В частности он отметил необходимость реальных и жестких гарантий безопасности для Киева со стороны Запада, прежде всего Соединенных Штатов.
"Это, конечно, означает обязательства и настоящую готовность со стороны тех, кто обещает, поддерживать Украину в случае повторного вторжения России", - добавил Вадефуль.