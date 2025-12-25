Буданов неожиданно посетил спецназовцев ГУР на передовой (видео)

Генерал-лейтенант ознакомился, как работают на передовой бойцы "Спецподразделения Тимура".

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прибыл на боевые позиции в секторе Запорожского фронта. Как говорится в сообщении ГУР в социальной сети Telegram, генерал-лейтенант прибыл на передовые позиции к бойцам "Спецподразделения Тимура".

В частности, находясь в месте выполнения боевых задач, Буданов пообщался с солдатами и офицерами ГУР, которые непосредственно выявляют и уничтожают российских оккупантов и вражескую технику.

В связи с этим, руководитель спецслужбы проверил, в каких условиях работают бойцы "на земле", отметил разведчиков наградами за профессионализм и смелость.

Видео дня

При этом, отмечается, что прибытие генерал-лейтенанта Буданова на позиции стало полной неожиданностью для спецназовцев ГУР.

"Памятный и важный для каждого воина эпизод укрепил боевую закалку для новых достижений во время вооруженной борьбы за свободу Украины", - говорится в сообщении.

Кирилл Буданов - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно Буданов рассказал, когда может "открыться окно" для окончания войны в Украине. Он утверждал, что уже этой зимой может произойти приближение к моменту, когда гипотетически мирное соглашение между Украиной и Россией станет возможным. Это может произойти в начале или в середине февраля.

Также он сказал, когда может начаться война России против стран Европы. По его словам, РФ сможет напасть на Европу сразу же после войны против Украины.

"Главная задача - это напугать общества в этих странах: мы не можем достичь того результата, которого хотим, действуя через политиков, по ряду причин. Тогда поработаем сейчас через общество, чтобы они были запуганы и сами выходили с антивоенными демонстрациями, выражали антивоенные позиции. Они будут автоматически толкать к уменьшению эскалации с РФ", - пояснил Буданов.

Вас также могут заинтересовать новости: