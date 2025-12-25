'ПриватБанк' поднял цены на валюту: курс доллара и евро на Рождество

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,37 грн, а евро - 50,00 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 25 декабря, вырос на 8 копеек и составляет 42,28 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня поднялся на 20 копеек и составляет 49,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,68 гривни, а евро - по курсу 48,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг подорожал на 18 копеек и составляет 42,37 гривни. Курс евро при оплате картой 25 декабря вырос на 25 копеек и составляет 50,00 гривень.

Курс валют в Украине 25 декабря - последние новости

Национальный банк Украины установил 25 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,15 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек.

При этом по отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,68 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 17 декабря - 49,67 грн).

Кроме того, в обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 42,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42 гривни. Курс наличного евро составляет 49,85 грн/евро, а курс продажи - 49,61 грн/евро.

