Несмотря на переговоры, ВСУ ведут тяжелые бои за стабилизацию фронта на юге, - ABC News

Ситуация на этом направлении остается сложной.

Российское наступление на востоке и юге Украины продолжалось в течение всего 2025 года, а большая часть боевых действий за последние 12 месяцев была сосредоточена на разрушенных городах в восточной части Донецкой и северо-восточной части Харьковской областей.

Однако, как пишет ABC News, в сентябре российские оккупанты начали достаточно быстрое продвижение по сельским местностям к востоку от Запорожья, продвинувшись на расстояние до 10 км, ведь подразделения территориальной обороны, которые держали эту территорию в течение лет, не выдержали внезапного и интенсивного наступления армии РФ.

Среди украинских подразделений, которые были развернуты на этом направлении для сдерживания РФ, был 225-й отдельный штурмовой полк, который ранее отражал российские атаки в Сумской области.

Видео дня

"Ситуация там остается сложной, и мы пытаемся ее стабилизировать. Ошибочно считать, что она стабилизировалась на 100%", - подчеркнул майор Олег Ширяев из 225-го полка в телефонном разговоре с ABC News.

Как отмечает ABC News, Кремль стремится использовать постепенный захват новых территорий, чтобы влиять на мирные переговоры по окончанию войны.

"Пространство для свободы принятия решений сужается по мере потери территорий", - заявлял в ноябре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В то же время украинский майор Ширяев отметил, что в окопах, траншеях и лесополосах вдоль линии соприкосновения его подразделение сосредоточено на том, чтобы выжить.

"Лично я скептически отношусь к любым мирным переговорам. Даже если будет подписано какое-то мирное соглашение, Россия не перестанет существовать и не перестанет быть нашим врагом", - подчеркнул он.

Он считает, что любое соглашение "просто даст России время для перегруппировки".

"А что будет дальше? Мы должны ожидать нового нападения. Никакие гарантии, которые может дать Россия, не могут считаться настоящими гарантиями", - сказал военный.

Известно, что сейчас российское наступление в Запорожской области сосредоточено в районе Гуляйполя, где до войны проживало около 20 тысяч человек. Глава военной администрации города сообщал, что в начале этого месяца в разрушенном населенном пункте осталось лишь около 150 гражданских лиц.

В свою очередь украинские официальные лица сообщили, что на полях вокруг города ВСУ удалось остановить наступление РФ. По словам Ширяева, его подразделение требует времени, чтобы адаптироваться к новому полю боя и обессилить врага.

"Мы должны были выйти и создать линию блокировки, выполнить задание и создать благоприятные условия для дальнейшего успеха. Сейчас все, что мы делаем, сосредоточено на стабилизации линии фронта и блокировании врага", - подчеркнул боец.

Майор добавил, что противник усилил свою беспилотную авиацию и благодаря этому контролирует зоны доступа к линии соприкосновения или пытается контролировать.

"Враг достиг определенного успеха, поскольку его подразделения были реорганизованы в соответствии с самым современным опытом, который они имеют. Они прошли обучение с учетом последних обновлений, они усвоили все "уроки", полученные их предшественниками", - отметил Ширяев.

Война в Украине - последние новости

Ранее старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" рассказал, что сейчас происходит в Купянске. По его словам, украинские военные продолжают зачистку города от российских оккупантов.

"На данный момент каждый день осуществляется утилизация определенного количества [российских оккупантов], которые забились по закоулкам и ничего уже не могут сделать, кроме как сдаться в плен или самоликвидироваться", - отметил "Алекс".

В то же время начальник отдела коммуникации 38-й бригады морской пехоты ВСУ Мирослав Криворучко рассказал о ситуации в Мирнограде. Он отметил, что ситуация остается очень сложной, а на бойцов оказывается огромное давление.

"Я сразу хочу отметить, что заявления российской стороны о полном окружении на данный момент до сих пор не соответствуют действительности. Да, обстановка чрезвычайно сложная, давление безумное и постоянное, но о классическом "кольце" сейчас речь не идет", - добавил Криворучко.

Вас также могут заинтересовать новости: