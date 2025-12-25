Артистка также отметила, что Тарас сообщил им эту новость.

Известная украинская певица Елена Тополя, которая в начале декабря объявила о разводе с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей после 12 лет вместе, рассказала о реакции детей на их завершение отношений.

Не секрет, что у бывших супругов есть трое общих детей: 12-летний Роман и 10-летний Марк, а также дочь Мария, которой 5 лет. По словам артистки, о решении расторгнуть брак им сказал именно Тарас.

"Мальчики больше понимают, переживают. Я узнала от детей, что папа сказал им о разводе. Наверное, был какой-то удобный момент. Они переживают. Я больше переживаю за Рому, потому что он наиболее осознанно к этому относится. Я бы не хотела, чтобы они перенимали этот опыт в свои жизни будущие", - отметила Елена в интервью Маричке Падалко.

Видео дня

Она также отметила, что сейчас они с Тарасом делают все возможное, чтобы дети легче пережили разрыв родителей. Поэтому Тополя не ограничивает общение с отцом, а совсем скоро они поедут все вместе отдыхать.

"Конечно, отец остается в жизни детей. Никто, никого, ни в чем не ограничивает. Ни в коем случае! Я бы этого не хотела. У нас формат очень свободный. Дети абсолютно свободны в своем выборе, желании. Мы только "за", чтобы максимально больше у них были родители. Мы вот скоро поедем на каникулы все вместе", - рассказала исполнительница.

Напомним, ранее Елена Тополя высказалась о возможном воссоединении с бывшим мужем.

Вас также могут заинтересовать новости: