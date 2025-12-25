Национальный архив безопасности США опубликовал стенограмму встречи 2001 года.

Кремлевский диктатор Владимир Путин еще в первые годы своего президентства заявлял, что Украина – это якобы часть России, отданная партийными руководителями СССР. Об этом свидетельствует опубликованная Национальным архивом безопасности США стенограмма разговора между ним и 43 президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем-младшим.

В 2001 году Путин заявил, что "советская добрая воля" добровольно изменила мир. "Русские отдали тысячи квадратных километров территории, добровольно. Неслыханно. Украина, часть России на протяжении веков, была отдана. Казахстан отдан. Кавказ тоже. Трудно представить, и это сделали партийные боссы", - отметил он тогда в разговоре с Бушем.

Также он уже тогда подчеркнул, что является популярным в России.

"Потому что я на связи [с людьми]. Люди в России чувствуют себя обманутыми масштабными переменами, которые принесли больше свободы, которой они не могут воспользоваться. Не только бедные, но и элита чувствует разочарование", - добавил Путин.

Исходя из границ Российской империи на момент ее расцвета, потенциальными целями сегодняшней РФ могут быть Финляндия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан и страны Центральной Азии.

Кроме того, мы также рассказывали, что завершение войны в Украине невозможно, пока Путин у власти. Экс-посол Британии в России Лори Бристоу заявил, что идея о том, что правителя РФ можно убедить завершить боевые действия в обмен на территории – это фантазия.

