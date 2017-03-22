При теракте в Лондоне четверо человек погибли, 20 ранены - Reuters

В результате нападения у Палаты общин в Лондон по меньшей мере четверо человек погибли, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

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Среди погибших - ранен офицер полиции.

Высокопоставленный полицейский по вопросам противодействия терроризму заявил, что в ближайшие дни полиция в Лондоне будет усилена и если понадобится, им на помощь будет вызвана военная поддержка.

Как сообщал УНИАН, по информации британского издания The Telegraph, очевидцы сообщили, что видели автомобиль, который врезался в заграждения на Вестминстерском мосту и наехал на прохожих, оставив «десятки раненых».

Водитель после инцидента побежал в сторону полицейских, которые охраняли здание британского парламента. Это произошло перед тем, как вооруженный мужчина с ножом совершил нападение на офицера полиции, после чего полицейские застрелили нападавшего.