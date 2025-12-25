Певец Олег Винник эмоционально отреагировал на обвинения в том, что он якобы призвал украинцев простить россиянам все зло, которое они совершили.

52-летний артист написал на своей странице в Instagram, что никогда не оказывался в скандалах, а все сообщения об этом являются лишь "выдумками желтой прессы". "Судный день рано или поздно наступит. И последствия будут", - обещает Винник.

По словам певца, во время концерта в Германии он действительно призвал поклонников к прощению, однако речь шла не о россиянах - его посыл был более масштабным:

Видео дня

"Послушайте текст, который был сказан. Он не был сказан об Украине. Он не был сказан о том, что нужно прощать какие-то народы или страны. И уж точно не о "прощении русских", как вы это перекрутили. Эти слова были сказаны накануне Рождества, накануне светлого, человечного праздника. Они были о людях. О том, что мы должны уметь прощать друг друга. В том числе: украинцы - украинцев. Человек - человека. О человеческих отношениях. О ценностях. О том, без чего невозможно жить дальше".

Винник призвал не вкладывать в его слова другие смыслы и искажать их. "И в первую очередь: я - украинец. Человек, которому болит за свою страну. За тот ужас, в котором она сегодня живет. Не искажайте мои слова", - добавил он.

Напомним, речь идет о видео с недавнего концерта Олега Винника, во время которого он заявил, что прощать тяжело и больно, но необходимо. В сети его распространили с подписью, что артист говорил об украинцах и россиянах.

Вас также могут заинтересовать новости: