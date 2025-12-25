Институт изучения войны в новом отчете констатировал тупиковость жесткой позиции Москвы.

Москве придется пересмотреть свои ультиматумы в контексте полномасштабной войны в Украине и ее завершения, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Кремлю придется пойти на компромисс в отношении требований, на которых он долго настаивал, включая многие из тех, что несовместимы не только с последним мирным планом из 20 пунктов, но и с первоначальным планом из 28 пунктов.

Посол США в НАТО Мэтт Уитакер недавно заявлял, что "мяч сейчас на стороне России" в вопросе реакции на четыре документа, которые стали итогом недавних переговоров между США, Украиной и Европой. Однако аналитики отмечают, что даже высокие потери российской армии ради минимальных успехов на фронте пока не подталкивают Кремль к завершению войны.

Позиция РФ зашла в тупик

Москва продолжает посылать сигналы о незаинтересованности в западных предложениях. Помощник президента РФ Юрий Ушаков еще до публикации плана из 20 пунктов назвал ожидаемые предложения "неконструктивными". Кремль неоднократно выдвигал требования, которые полностью противоречат идее компромисса, заложенной в последних документах.

Кремлевский диктатор Владимир Путин 19 декабря вновь подтвердил свои максималистские цели, озвученные еще в июне 2024 года. Среди них:

Полный вывод ВСУ из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей;

Отказ Украины от НАТО и нейтральный статус;

Демилитаризация и смена власти в Киеве ("денацификация");

Международное признание оккупации территорий и снятие всех санкций.

Аналитики ISW подчеркивают: постоянные отсылки Кремля к этим старым требованиям и якобы достигнутым договоренностям на саммите на Аляске демонстрируют, что на данный момент Москва отвергает предложения о заморозке линии фронта.

Тем не менее, эксперты настаивают: чтобы процесс сдвинулся, РФ будет вынуждена отступить от своей жесткой риторики.

