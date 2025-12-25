В сухопутной войне американцы будут уничтожены за три секунды. Им нечем воевать с русскими, - Игорь Луценко

Луценко отметил, что Путин не собирается останавливаться.

В настоящий момент идут обсуждения представленного Зеленским базового документа об окончании войны – 20 пунктах мирного плана, который Украина разработала совместно с США. Один из пунктов касается вопроса территорий, и сейчас есть несколько возможных вариантов его решения. Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин подчеркнул, что любые попытки или даже разговоры об официальной передаче хоть какой-то части украинских территорий России недопустимы. Об этом документе УНИАН поговорил с Игорем Луценко, командиром подразделений операторов беспилотников, основателем Центра поддержки аэроразведки.

Не открывает ли широкое поле для манипуляций и провокаций пункт плана, где говорится, что если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России, гарантии безопасности будут считаться недействительными, в то же время, если Россия откроет огонь по Украине, то гарантии безопасности вступают в силу?

Абсолютно открывает. Это все мы уже проходили со многими документами, которые были вроде бы гарантиями безопасности, но не работали. Гарантии, которые держатся на каких-то толкованиях, никоим образом не могут быть действенными. Только наличие войск или наличие у нас вооружения могут быть гарантиями.

У меня вопрос: если что-то происходит и гарантии нужно задействовать, – что задействуется? Финансовые поставки нам? Пришлют какие-то "Абрамсы"? Нам ни "Абрамсы" уже не помогут, ничего нам не поможет. Поэтому нужно, чтобы вся инфраструктура была уже у нас готова для того, чтобы обороняться или наступать. И это является гарантией. Мы видим, сколько они обманывают, сколько манипулируют. Я имею в виду трампистов и так далее. Нам передают ядерное оружие – окей, это гарантия, мы с разрешения Америки его запускаем или не запускаем. Это нормально. Иначе ничего не будет работать.

Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки хотят "получить компенсацию за гарантии безопасности", а сам сказал, что Украина не понимает, что это означает. Чего именно могли бы хотеть США?

Деньги, выгоду. Нынешняя американская администрация не считает, что уничтожение Европы – это тот риск, против которого нужно как-то работать, вкладываться в то, чтобы этого не произошло. Нужно просто почитать Дугина и его планы: "убьем всех", "Европу – уничтожим" и так далее. Они считают, что на этом нужно зарабатывать. Ответ прилетит им очень быстро. Но оплаченные гарантии – пусть они тогда найдут цену. Почему там гарантии... Мы потом с них будем еще брать гарантии в следующий раз. Это же так работает?..

А инвестиционный фонд размером в 800 миллиардов долларов – насколько он реален?

Я не знаю, откуда такие средства взять. Можно хоть и 800 триллионов назвать цифру. Просто берем реально, сколько кто туда готов вкладывать и так далее. Это все попытки заработать на посредничестве. Но нет пространства для зарабатывания на посредничестве, поскольку позиция России очень четкая: "У нас есть Конституция, у нас есть включенные в Россию области, Украина должна оттуда уйти". Пока мы оттуда не уйдем – это все разговоры ни о чем. Россия ни разу не давала четкости своей позиции, кроме этой.

В плане США речь идет о том, что Штаты каким-то образом нададут на Европу, чтобы та сняла санкции с России, и таким же образом нададут на Европу, чтобы она приняла Украину в ЕС. Насколько это вообще реально с учетом осложнения за последний год отношений США и ЕС?

В дальнейшем будет ухудшение отношений. Потому что США будут в дальнейшем, при любой администрации, это очевидный процесс, выводить свои войска из Европы, потому что просто эта страна уже становится ни на что не способной. У нее еще какие-то отдельные фрагменты вооружения есть, какие-то фрагменты финансов есть, но они будут уходить из Европы, потому что им нечем здесь держаться.

Вот идет сейчас сухопутная война, американцы будут уничтожены за три секунды просто. Им нечем воевать с русскими. Они это понимают и поэтому они будут просто отсюда уходить.

На референдум, как сказал Зеленский, нужно 60 дней с прекращением огня, иначе его не будет. Согласится ли на такой шаг Путин?

Это означает, что никакого референдума не будет. Это очень хороший ход со стороны Зеленского. Очевидно, для того, чтобы проводить какие-либо операции с урнами, нам нужно, чтобы здесь не летали пули, не летали "Шахеды" и так далее. Конечно, на это Путин не пойдет.

Я вообще не понимаю, на что рассчитывают американцы. У них кто-нибудь сказал, что они будут останавливаться? Никто не сказал. Сейчас Путин и компания оптимистично настроены на боевые действия. Они будут продолжать, они считают, что они выиграют войну, что они имеют преимущество на поле боя. И поэтому будут продолжать боевые действия. Он Купянск уже сколько раз брал? У него все нормально. Шиза это, не шиза – это уже другой вопрос, но это факт, – то, что он не собирается никаким образом останавливаться. И у него нет ни правовых, ни политических, ни военных предпосылок останавливаться.

И в этом плане есть такой пункт, что обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах. Речь идет о содействии пониманию и толерантности к разным культурам, устранении расизма и предрассудков.

Я не представляю, как Россия будет как-то менять что-то в своих программах. Это нереально для части России. Я думаю, что это пункт, направленный на внутреннюю американскую повестку дня. Для того, чтобы показать, что украинцы пытались, были готовы на какие-то культурно-антироссийские компромиссы, но что-то не получилось. Это вообще пункт просто троллинговый, я считаю.

Россия шла на эту войну для того, чтобы восстановить свое могущество. Как они могут допустить, как в контексте этого можно допустить переписывание каких-то учебников в России? Наоборот, они шли на эту войну, чтобы всем прописывать в учебниках то, что они хотят.

Какой следующий шаг? Будет ли в ближайшее время какое-то согласование по какому-то плану?

Остановки боевых действий не будет, продолжение боевых действий будет. Из этого нужно исходить. Все остальное вытекает из этого фундаментального факта – пока Россия может чувствовать, что она может наступать.

Все сейчас указывает на то, что она может завоевать лучшую позицию, то есть увеличить территорию, увеличить ущерб Украине. Я сейчас смотрю, каким образом они программируют свои "Шахеды" – на уничтожение промышленных мощностей, гражданских. То есть они настроены в ближайшие несколько лет работать на уничтожение экономического потенциала Украины. Потому что финансирование Украины будет все меньше, поэтому нужно уничтожить украинскую экономику, чтобы украинцы не могли сами себя обеспечивать как-то. Такова у них долгосрочная программа.

Все эти планы – это просто очковтирательство американской администрации обещаниями взяток, "мы вам дадим 100 миллиардов". Их план не предусматривает прекращения боевых действий, поэтому, соответственно, никаких референдумов и далее не будет.

справка Игорь Луценко военнослужащий Игорь Луценко – военнослужащий, аэроразведчик, писатель, основатель и редактор интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Народный депутат 8-го созыва, избранный по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). В 2015 году основал Центр поддержки аэроразведки. С 24 февраля 2022 года – служит в ВСУ, аэроразведчик 72 ОМБР, с 2023 года – инструктор боевого отряда 190 учебного центра.

