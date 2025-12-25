Как вода влияет на артериальное давление: кардиологи дали точный ответ

Водный баланс имеет важное значение для здоровья.

Контроль кровяного давления - залог долгой и здоровой жизни. Длительное повышенние давления увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и может оказать негативное влияние на жизненно важные органы, в том числе на сердце.

Издание Parade выяснило, как вода влияет на артериальное давление.

Поддержание водного баланса - один из самых простых способов позаботиться о сердце.

"Когда мы пьем достаточно воды, сердцу не приходится работать так усердно, и кровь легче циркулирует по организму. Мы также наблюдаем улучшение функции почек и электролитного баланса, что способствует здоровью сердечно-сосудистой системы", – говорит доктор Гэри МакГоуэн.

Кардиолог и председатель комитета по сердечно-сосудистому образованию Американской академии антивозрастной медицины (A4M) Марк Хьюстон подтверждает, что вода важна для здоровья сердечно-сосудистой системы, потому что снижает риск образования тромбов, которые могут быть вызваны высоким кровяным давлением.

"Если мы следим за уровнем гидратации, наша кровь течет более плавно, что снижает риск образования тромбов", - говорит доктор МакГоуэн.

По данным Американской ассоциации сердца, люди с сердечными заболеваниями или диабетом должны пить еще больше воды, чем люди без этих заболеваний. Если вам больше 50 лет, вам также нужно особо внимательно следить за потреблением воды. Доктор МакГоуэн объясняет, что это связано с тем, что у пожилых людей может быть снижена реакция на жажду.

По его словам, цвет мочи покажет, достаточно ли вы пьете воды. Если она светло-желтая, значит, вы пьете достаточно. Если она темно-желтая, это признак того, что вам нужно пить больше воды.

Повышает ли обезвоживание артериальное давление

Доктор Хьюстон объясняет, что обезвоживание замедляет кровоток, что лишает органы и ткани кислорода, необходимого для их функционирования. По его словам, это может привести к головокружению и обмороку.

По его словам, замедление кровотока приводит к падению давления, а снижение кровотока к сердцу заставляет его биться быстрее и сужает кровеносные сосуды, что повышает давление.

"Снижение кровоснабжения сердечной мышцы может привести к сердечной дисфункции с болью в груди и одышкой", – говорит он.

Доктор МакГоуэн отметил, что обезвоживание активирует реакцию организма на стресс, переключая его в режим "бей или беги". По его словам, это приводит к учащению сердцебиения и сужению кровеносных сосудов.

