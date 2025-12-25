Пара родила двоих детей.

Жена украинского певца Михаила Клименко, который ушел из жизни 7 декабря, поделилась рождественской фотографией их детей.

В течение дня Александра Норова делилась в своем Instagram-аккаунте воспоминаниями о любимом муже и прошлых годах их жизни. В частности, артистка вспомнила о рождественском снимке от 2017 года, на котором она вместе с маленькими сыном и дочкой позирует возле елки.

Сегодня женщина опубликовала новую фотографию их с Михаилом детей, которые разворачивают подарки возле праздничного дерева.

Михаил Клименко, известный широкой аудитории под сценическим именем ADAM, - украинский певец, композитор и фронтмен одноименной группы. Он родился 20 июля 1987 года в Гостомеле Киевской области.

В 2015 году музыкант вместе с женой Александрой Норовой основал группу ADAM, которая быстро стала узнаваемой благодаря романтическому звучанию и песням "Повільно", "Таку як є" и другим. Клименко был не только вокалистом, но и автором песен и саундпродюсером, работал как над собственным материалом, так и с другими артистами.

Клименко умер 7 декабря 2025 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти стал туберкулезный менингит - тяжелое инфекционное заболевание, из-за которого музыкант долгое время находился в больнице и провел несколько недель в коме. Известие вызвало широкий резонанс в музыкальном сообществе и среди поклонников группы.

