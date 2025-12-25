Содержание таких многочисленных Вооруженных сил очень дорого обходится Украине, говорит Нарожный.

Огромной угрозы от приостановления мобилизации в случае подписания мирного соглашения нет, ведь у нас остается институт резервистов. Об этом в интервью УНИАН сказал военный эксперт, основатель Благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Отвечая на вопрос о том, что в случае подписания мирного соглашения между Украиной, Соединенными Штатами Америки, Россией и Европой мобилизацию могут отменить или проводить частично, он отметил, что Украина не может бесконечно держать армию в количестве 1,1 миллиона, ведь она "очень дорогая".

"И мы должны понимать, что каждого человека, которого мобилизовали, - его забрали из экономики Украины, он больше не производит какие-то товары, не предоставляет некоторые из услуг, не платит налоги, а потребляет эти налоги. Поэтому у нас другого выхода нет, как приостановить мобилизацию на это время или сделать частичной", - пояснил Нарожный.

В то же время он подчеркнул, что "у нас остается институт резервистов". То есть все, кто служили в армии, на всю жизнь остаются резервистами.

"И в случае новой войны, в случае активизации боевых действий, эти люди должны в однодневный срок явиться в ТЦК и идти в свою воинскую часть служить. Поэтому какой-то огромной угрозы от приостановления мобилизации я не вижу", - сказал эксперт.

Военное и положение и мобилизация в случае приостановления войны

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что военное положение в Украине может длиться до полугода с момента подписания мирного договора.

Он также отметил, что мобилизацию можно "трансформировать или не делать в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а, может, делать частично и частично демобилизовать людей".

