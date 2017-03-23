"Хорошо известен спецслужбам": установлена личность лондонского террориста

Подозреваемого в совершении теракта в центре Лондона зовут Абу Иззадин.

Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что Иззадин уже был известен британским властям из-за своих связей с терроризмом.

В 2008 году сообщалось, что суд города Кингстон признал виновными в подстрекательстве к терроризму и сбору средств для террористов шестерых подданных Великобритании арабского происхождения. Одним из обвиняемых являлся Омар Брукс, известный также как Абу Иззадин.

В 2006 году террорист прервал выступление перед прессой тогдашнего главы британского МВД Джона Рида. В том же году он произнес речь в Бирмингеме, в которой звучали радикальные заявления и призывы к насилию.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что террористы выбрали место для теракта в Лондоне не случайно.

«Место террористы выбрали не случайно: именно там, в самом сердце нашей столицы, собираются люди самых разных вероисповеданий и культур, чтобы прославлять наши общие ценности демократии и свободы слова, возле здания древнейшего парламента», — сказала Мэй своем обращении к нации.

Глава правительства призвал людей не податься «голосу ненависти», отметив, что террористы не смогут разобщить людей и оттолкнуть их от демократических ценностей.

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Днем 22 марта автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. Полицейский получил ножевое ранение на территории британского парламента, нападавший был застрелен. Позже полицейский скончался.

Сообщается о четырех погибших и 20 пострадавших.

Полиция Великобритании расценивает инцидент с нападением у здания парламента как теракт.