Мать вместе с дочерью сыграла на фортепиано.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон накануне Рождества растрогала публику неожиданным музыкальным номером, который исполнила вместе с дочерью.

Во время традиционной рождественской службы "Together at Christmas" они с принцессой Шарлоттой исполнили фортепианный дуэт. Мать и дочь сыграли композицию "Holm Sound" шотландского композитора Эрланда Купера, открыв телевизионный рождественский спецвыпуск:

"В этой композиции Их Королевские Высочества исполняют произведение "Holm Sound" Эрланда Купера, шотландского композитора, продюсера и мультиинструменталиста, родом с Оркнейских островов, чье творчество вдохновлено природой и взаимосвязью - темами, которые имеют большое значение для принцессы Уэльской".

В ролике Кейт Миддлтон подчеркивает, что настоящий смысл Рождества заключается не в громких жестах, а в простых проявлениях заботы. Также на видео можно увидеть, как Шарлотта вместе с принцами Джорджем и Луи украшали рождественскую елку возле Вестминстерского аббатства игрушками с собственноручно написанными именами.

Видео дня

Напомним, по данным СМИ, королевская семья хочет сделать 12-летнего Джорджа и других юных принцев и принцесс символом новой, более стабильной монархии.

Вас также могут заинтересовать новости: