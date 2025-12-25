Украинская девушка пожаловалась на "дискриминацию и расизм" в британской школе.

В Великобритании разгорелся скандал из-за беженки из Украины. Девушку вынудили покинуть обучение в местном колледже из-за отказа изучать русский язык. Об этом пишет The Guardian.

По данным журналистов, украинка Екатерина Эндеберия поселилась в городке Сток-он-Трент в западной Англии. В 2023 году поступила в местный колледж, где изучала экономику, политику и статистику.

По словам девушки, которой сейчас 19 лет, когда у нее возникали трудности с определенными предметами, британские учителя агитировали ее изучать взамен русский язык. Екатерина, чей отец служит в ВСУ, назвала эти предложения "оскорбительными", "бестактными", похожими на "дискриминацию и расизм" и вообще травмирующим опытом.

В конце концов девушка покинула колледж и теперь учится дома, используя конспекты друзей. Украинка планирует сдавать экзамены как частный кандидат в 2026 году.

В интервью The Guardian Екатерина рассказала, что родилась в Донецке, откуда война и началась, поэтому изучение русского языка противоречит ее личным принципам.

"Это не тот язык, на котором я хочу разговаривать или изучать, потому что мой отец стал солдатом в прошлом году. Я искренне благодарна за возможность учиться в Великобритании - это как мой третий дом [после Украины и Чехии, куда она сначала переехала]. Но не все осознают, насколько сложно украинским студентам адаптироваться к новой системе образования, культуры и языка после всего, через что прошла наша страна", - рассказала девушка.

По словам Екатерины, она испытывала трудности с некоторыми предметами в колледже и чувствовала, что ее травят из-за акцента. Она утверждает, что колледж не предоставил ей дополнительной поддержки, а вместо этого пытался убедить ее выбрать курс русского языка.

"Вместо того, чтобы выразить сочувствие или помощь, они продолжали настаивать на том, чтобы я сменила тему. Никто не пытался понять, насколько болезненным был для меня этот опыт", - сказала она.

Сейчас украинка в процессе подачи официальной жалобы на колледж.

В самом учебном заведении комментировать скандал отказались, сославшись на соображения конфиденциальности.

Как пишет The Guardian, ранее украинское правительство уже вело переговоры с Лондоном, чтобы предоставить подросткам-беженцам возможность сдавать выпускные школьные экзамены на украинском языке. Это происходило на фоне сообщений, что украинцев заставляют изучать русский язык, поскольку многие уже частично владеют им.

