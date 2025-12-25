Эти южнокорейские города могут приятно удивить даже искушенных туристов.

Южная Корея привлекает немало туристов своей самобытной культурой, сочетающей в себе глубокие традиции и передовые технологии, а также удивительную природу и индустрию к-поп.

Прогнозируемо большая часть туристов устремляется в южнокорейскую столицу Сеул, абсолютно несправедливо оставляя без внимание другие интересные места.

Бывалая путешественница Джастин Ли, которая посещают Южную Корею почти каждый год, в разговоре с Business Insider назвала четыре альтернативных города, которыми можно заменить дорогой и переполненный Сеул.

Видео дня

"Я родилась в Южной Корее и переехала в Соединенные Штаты, когда мне было 5 лет. С тех пор я почти каждый год возвращаюсь туда. Обычно, когда меня спрашивают о рекомендациях по путешествиям в Южную Корею, на самом деле им нужны идеи, чем заняться в Сеуле. Я понимаю, почему туристы стекаются в столицу Южной Кореи: Сеул – это центр невероятной культуры, технологий, развлечений, моды и кухни. Однако, на мой взгляд, вы многое упустите, если не посетите некоторые другие, менее известные города, которые вносят свой вклад в жизнь Южной Кореи", – отметила она.

Четыре прекрасных города в Южной Корее, которые стоит посетить

Пусан – морская столица Южной Кореи

По словам Джастин, этот огромный торговый порт и одновременно морской курорт, расположенный примерно в четырех часах езды к югу от Сеула, является популярным место для летнего отдыха на море, где также можно отведать вкуснейшие свежие морепродукты.

"Однако не обязательно рассматривать Пусан исключительно как место отдыха в теплое время года: мое любимое время для посещения Пусана – осень, когда дни солнечные, а ночи прохладные и наполненные морским соленым воздухом", – отмечает девушка.

При этом своим любимым местом в Пусане она называет культурную деревню Гамчхон – крутой склон, усеянный сотнями красочно раскрашенных домов. Во время Корейской войны этот район был создан как поселение для беженцев. Позже Гамчхон был отреставрирован и украшен яркой краской, чтобы привлечь туристов.

Также Джастин рекомендует посетить в Пусане пляж Хэундэ, чтобы насладиться невероятным восходом солнца, рынок Джагальчи, где продают отличную рыбу, и фуд-лейн Нампо-дон, где можно попробовать лучшую уличную еду.

Сувон – идеальный отдых от шума столицы

Этот небольшой городок является отличной отдушиной для тех, кто планирует провести большую часть своей поездки в Южную Корею в Сеуле, но мечтает о легкой однодневной поездке в непринужденной атмосфере – из столицы в Сувон можна доехать на автобусе всего за час.

Как отмечает Джастин, главная достопримечательность этого очень спокойного города – возвышающаяся каменная крепость Хвасон, проходящая через его центр. Она была построена в XVIII веке для защиты города, а в 1997 году была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Мне нравится гулять вдоль крепости – из-за отсутствия высотных зданий это отличный способ полюбоваться городскими пейзажами, в которых сочетаются традиционные дома, уютные маленькие коттеджи и невысокие промышленные здания. Вдоль всей исторической крепости расположено множество неприметных, милых кафе, где можно выпить вкусный кофе и отведать десерты", – отмечает она.

Кьонджу – для погружения в древнюю историю

Этот город был столицей древнего королевства Силла, господствовавшего на территории современной Южной Кореи на рубеже нашей эры, и он полон достопримечательностей, которые оживляют богатую историю страны.

От величественного храма Булгукса и мистического грота Соккурам до древних королевских гробниц, разбросанных по парку Тумули, город предлагает редкую возможность заглянуть в королевское прошлое Кореи и ее буддийские истоки, отмечает Джастин.

Также она настоятельно рекомендует попробовать в Кьенчжу хваннам-ппан – небольшую мягкую выпечку со сладкой начинкой из красной фасоли.

Инчхон – больше чем авиационный хаб Сеула

"Любой, кто прилетает в Южную Корею, мгновенно узнает Инчхон, по крайней мере, по названию. Здесь расположен крупнейший международный аэропорт страны. Однако задолго до создания аэропорта в 2001 году существовал порт Инчхон, через который прибывали и продавались товары из Китая. Порт также проложил путь к созданию китайского квартала Инчхона, где сочетание китайской и корейской кухни сохранилось в небольшом количестве выдающихся ресторанов этого района", – рассказала девушка.

При этом она посоветовала прогуляться по улицам и переулкам этого района, перекусывая уличной едой.

"Лично мне особенно нравятся гигантские жареные пельмени и танхулу, или шашлычки из фруктов в сахарной глазури, которые я там пробовала. Если у вас будет возможность, насладитесь обедом из чачжанмена, китайско-корейского блюда из лапши с черными бобами, и проникнитесь историей и культурой этого оживленного района", – добавила Джастин.

Отдых в Азии – полезные советы туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты назвали 11 блюд, которые туристам обязательно стоит попробовать в Южной Корее.

В свою очередь опытный путешественник Ной Шейдлоуэр рассказал о шести досадных ошибках, которые он допустил во время недавней поездки в Японию.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.