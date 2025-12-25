Наталка поздравила маму с особым праздником.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко впервые за долгое время показала свою маму.

Сегодня, 25 декабря, мама актрисы празднует свой день рождения. По случаю праздника звезда фильма "Коли ти вийдеш заміж?" решила публично поздравить именинницу в своем Instagram и опубликовала совместные фото.

"25 декабря день, который для меня имеет особое, двойное праздничное значение... Это не просто Рождество, а еще и день рождения моей мамы - человека, который является одним из самых главных в моей жизни. Мамочка, я от всей души желаю тебе долгих лет жизни, наполненных радостью, счастьем и крепким здоровьем! Пусть рядом с тобой всегда будут близкие люди, чтобы ты жила в мире, а с твоего лица никогда не исчезала улыбка! Я, как твоя дочь, сделаю для этого все, что смогу. Спасибо тебе за любовь, поддержку, веру в меня, и за то, что ты всегда рядом в любых обстоятельствах! Спасибо тебе за жизнь! Я очень тебя люблю и бесконечно ценю", - написала Наталка.

К слову, на фотографиях Наталка с мамой позируют в светлых нарядах и обнимают друг друга.

Напомним, ранее Наталка Денисенко призналась в любви новому избраннику после развода с Андреем Фединчиком.

