Теракт в Лондоне: погибла женщина, еще несколько человек тяжело травмированы

18:34, 22 марта 2017
Мир
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Ранее СМИ сообщили, что автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту.

Иллюстрация / REUTERS

В результате теракта в Лондоне погибла одна женщина, еще несколько человек получили тяжелые травмы. Об этом сообщает BBC.

"Одна женщина умерла, еще несколько человек были ранены - в том числе некоторые с "катастрофическими" травмами", - сообщает издание со ссылкой на младшего врача в больнице Святого Томаса.

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Ранее УНИАН соообщал, что несколько человек пострадали в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне. Позже СМИ сообщили, что автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, где произошел инцидент со стрельбой.

Также Reuters сообщал, что полиция застрелила нападавшего возле британского парламента.

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Новость в сюжете: Теракт возле британского парламента
Теги: #стрельба#теракт#Лондон