Теракт в Лондоне: погибла женщина, еще несколько человек тяжело травмированы
Ранее СМИ сообщили, что автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту.
В результате теракта в Лондоне погибла одна женщина, еще несколько человек получили тяжелые травмы. Об этом сообщает BBC.
"Одна женщина умерла, еще несколько человек были ранены - в том числе некоторые с "катастрофическими" травмами", - сообщает издание со ссылкой на младшего врача в больнице Святого Томаса.
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Ранее УНИАН соообщал, что несколько человек пострадали в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне. Позже СМИ сообщили, что автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, где произошел инцидент со стрельбой.
Также Reuters сообщал, что полиция застрелила нападавшего возле британского парламента.