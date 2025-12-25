Захват Грабовского на Сумщине: эксперт ответил, можно ли защитить села на границе

Нарожный также назвал гарантию безопасности для Украины, благодаря которой Россия бы понимала, что угроза нашего ответа настолько серьезна, что она не решится на следующий удар.

Для того, чтобы точно защитить каждое село на границе, нужно создать буферную зону, - зайти на территорию России километров на 10, выкопать там укрепления, построить инженерное заграждение и минные поля. Об этом в интервью УНИАН сказал Павел Нарожный, военный эксперт, основатель Благотворительной организации "Реактивная почта".

Отвечая на вопрос о защищенности нашего приграничья, он отметил, что пограничная линия, особенно Сумской области, очень длинная и ломаная.

"Она не прямая, она не подготовлена к обороне. Для того, чтобы полностью защитить каждое село, которое находится на границе (а Грабовское находится прямо на границе), то нам надо сделать, как россияне говорят, буферную зону, - зайти на их территорию километров на 10, выкопать там укрепления, построить инженерное заграждение, минные поля сделать. И вот после этого село Грабовское и другие села на границе будут абсолютно защищены", - пояснил Нарожный.

Другой вариант, добавляет он, - держать там рядом огромное количество войск, артиллерийские подразделения и сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы отражать любую атаку врага, которая будет направлена на Грабовское.

"То есть в реалиях логики современной войны - защитить такие села нереально", - подчеркнул эксперт.

Какими должны быть гарантии безопасности

Также на вопрос о гарантиях безопасности для Украины Нарожный отметил, что когда Россия нарушит эти договоренности, то ответ, в идеале, должен быть такой: на нашей территории высаживается десяток пехотных дивизий Соединенных Штатов Америки, прилетают бомбардировщики, самолеты пятого поколения, и "всех, кто нарушал эти договоренности, просто сносят".

"Но этого не будет, мы это прекрасно понимаем", - сказал он.

Так, отмечает эксперт, реалистичные гарантии, в случае, если подобное происходит, должны выглядеть так, что США вводят невероятный объем санкций, которые бьют по России и по всем ее союзникам, а также Штаты передают нам новый вид оружия, который ранее они нам не передавали.

Речь идет о "Томагавках" в больших количествах, чтобы мы "нанесли такой удар по России, после которого она не смогла бы восстановиться".

"Но этого также не будет, потому что максимум, что США смогут нам предложить, - это какой-то пакет санкций и какую-то военную помощь, которая включает оружие, которое они уже предоставляли, точно не самое мощное оружие, которое есть у США", - сказал Нарожный.

Так, по его мнению, единственная гарантия безопасности заключается в том, что мы должны выстроить себе запас оружия собственного производства, который не зависит ни от США, ни от Европы.

"Чтобы Россия понимала, что угроза нашего ответа настолько серьезна, что она не решится на этот следующий удар", - подчеркнул эксперт.

Захват Грабовского - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что 20 декабря в селе Грабовское Сумской области произошел прорыв границы россиянами. Они похитили из села 52 гражданских, среди которых есть и дети.

Позже Трегубов сообщил, что россияне закрепились в этом приграничном селе. Есть постоянные боевые столкновения, дальше враг продвинуться не может.

