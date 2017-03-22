Атака в Лондоне: в сети появилось первое фото предполагаемого террориста

В интернете появилась фотография предполагаемого террориста, участвовавшего в нападении у здания парламента, в результате которого ранения получили несколько человек.

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Обнародовано фото нападавшего на носилках - в момент, когда после ранения его пытались спасти медики, - однако личность мужчины пока не установлена.

Сообщается о четырех погибших и 20 пострадавших. Полиция Великобритании расценивает инцидент с нападением у здания парламента как теракт.