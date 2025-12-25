Автора всемирно известной рождественской песни Николая Леонтовича убили советские спецслужбы.

Для украинцев разрушенный Покровск, где в это Рождество продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами, ассоциируется с одним из самых продолжительных культурных наследий страны: щедривкой "Carol of the Bells". На Западе эту мелодию могут знать из голливудского фильма "Один дома" и телесериала "Тед Лассо", однако для украинцев этой зимой она имеет большее значение, ведь Покровск связан с композитором этой рождественской песни Николаем Леонтовичем. Об этом пишет Politico.

Что известно о создании всемирно известного "Щедрика"

Композитор не написал эту щедривку в Покровске, как многие считают, однако этот город сыграл решающую роль в развитии как его музыки, так и патриотической украинской политики, из-за чего его преследовали советские агенты и в конце концов убили в 1921 году.

В Politico рассказали, что Леонтович жил в Покровске в первом десятилетии 20 века, преподавал в музыкальной школе и руководил хором железнодорожников. В этом городе он вдохновлялся самобытными украинскими народными традициями, после чего создал свою песню "Щедрик", родиной которого называют Покровск.

"Леонтович приехал в Покровск только с рюкзаком за плечами, но именно там он развился как композитор и привлек внимание жандармов, отстаивая права рабочих. Он даже пел "Марсельезу" с местным хором, которым руководил", - отметила автор книги "Наш молчаливый гений, Леонтович" Лариса Семенко.

По ее словам, украинская щедривка была культурным посланием миру.

"Это никогда не была просто рождественская песня, а украинское культурное послание миру, поздравительная открытка с глубоко укоренившейся духовностью и устойчивостью нации перед угрозой. Той самой угрозой, с которой наша нация борется сегодня", - добавила Семенко.

Как только "Щедрик" Леонтовича был впервые исполнен в Киеве в 1916 году, он был признан потенциальным хитом лидерами Украинской Народной Республики. Новое правительство решило отправить национальный хор в турне по Европе с песнями композитора в 1919 году, чтобы способствовать признанию УНР.

Несмотря на то, что мир не признал новое государство, "Щедрик" завоевал свое место в мировой культуре.

"Даже до перевода это был хит. В Париже, Праге, по всей Европе князья и короли были очарованы, узнав, что на их континенте существует такая богатая и древняя культура", - рассказала Семенко.

В то же время исследователь Анатолий Паладийчук добавил:

""Щедрик", который был хитом и всегда исполнялся на бис, очаровал Европу и Америку и помог украинцам заявить о своей нации и государстве миру".

Адаптация "Щедрика"

Уже в 1936 году американский композитор украинского происхождения Петр (Питер) Вильговский написал английский текст, адаптировав "Щедрик" к версии, которую на Западе знают, как "Carol of the Bells" (Колядка колоколов), для радиоспектакля NBC.

Однако Леонтович не дожил до всемирного успеха, советская тайная служба убила его в январе 1921 в доме его родителей в Виннице. Украинцы узнали правду о смерти композитора лишь после открытия советских архивов в 1990-х годах.

"Так же, как и сейчас на оккупированных территориях Украины, российская власть видела угрозу в украинской культуре. Это было начало большого террора против украинских борцов за свободу, политиков и педагогов. Леонтович был одним из многих, кого убили", - отметила Семенко.

История повторяется

Почти через 105 лет после смерти Леонтовича Россия снова пытается уничтожить украинскую идентичность.

Несмотря на то, что бои за Покровск продолжаются уже более 19 месяцев, в РФ заявляют, что ее армия уже оккупировала город.

"Украинская армия настаивает, что ее войска вернулись в некоторые районы Покровска после отступления в ноябре. Киев также заявляет, что небольшие группы российских солдат проникают на территорию города, чтобы позировать для фотографий с флагами в пропагандистских целях, но не контролируют руины полностью", - подчеркнули в Politico.

Ситуация в Покровске - последние новости

Ранее спикер 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев заявил, что РФ застряла в Покровске и изменила вектор давления. Он отметил, что Силы обороны Украины контролируют северную часть города Покровск, а линия боевого столкновения сейчас фактически идет по железнодорожному пути.

"Если говорить о Мирнограде - да, ситуация очень сложная. Враг начал больше давить именно на Мирноград, потому что в Покровске у него никаких результатов", - подчеркнул Окишев.

Также десантники показали редкие кадры боев в Покровске. В городе российская армия для достижения цели использует массированные атаки FPV-дронами по одной цели, пытаясь "выжигать" все живое.

"Во время одной из таких атак бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса ШР ДШВ, передвигаясь в частном секторе Покровска, попали под рой ударов вражеских FPV-дронов. В течение двух минут враг запустил по десантникам почти 20 ударных БпЛА", - рассказали в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

