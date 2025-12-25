Только 2% людей могут найти слово 'ракета' за 10 секунд: очень сложная головоломка

Справятся только самые внимательные.

Головоломки на поиск слов стали одними из самых популярных умственных задачек. Регулярное решение таких заданий позволяет улучшить концентрацию внимания и навыки распознавания закономерностей.

Обычно подобные головоломки состоят из набора случайных букв, расположенных в произвольном порядке. Где-то среди них спрятано конкретное слово, и задача читателя состоит в том, чтобы его отыскать. УНИАН подготовил для вас интересный вызов.

Вам надо найти слово "ракета", соединив буквы в осмысленную комбинацию по вертикали или по горизонтали. Справиться необходимо всего за 10 секунд. Давайте проверим, внимательный ли вы человек?

Рассмотрите изображение ниже, чтобы выполнить задание. И помните, что времени очень мало.

Что ж, время, отведенное на поиск слова "ракета", вышло. Удалось ли вам справиться с заданием всего за 10 секунд? Если ответ утвердительный, вы действительно очень внимательный к мелочам человек, остроте вашего зрения многие бы позавидовали.

Если вы не уложились в 10 секунд, попробуйте вернуться к изображению и поищите еще. Забудьте о таймере и сосредоточьтесь на конечной цели. У вас точно все получится!

Ответ на головоломку:

